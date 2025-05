Guerre en Ukraine : le coup de pression de Trump sur la rencontre Poutine-Zelensky

Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine pourraient se rencontrer, ce jeudi 15 mai en Turquie. L'occasion pour Donald Trump de mettre la pression sur les négociations, tout en faisant un pas vers son homologue russe.

En direct

10:27 - "L'Ukraine devrait l'accepter IMMÉDIATEMENT", le coup de pression de Trump Aucun dialogue public n'a eu lieu entre Moscou et Kiev depuis mars 2022, peu après le début de la guerre. Alors, la réunion de ce jeudi s'annonce historique entre les deux parties. Historique, mais si cela pouvait se régler assez rapidement, c'est bien le président des Etats-Unis qui en serait le premier ravi, comme il l'a fait savoir ce dimanche. Donald Trump a déclaré sur sa plateforme Truth Social que l'Ukraine devrait "TENIR UNE RENCONTRE, MAINTENANT !". Il a déclaré que "le président russe Poutine ne souhaite pas un accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine, mais souhaite plutôt une rencontre jeudi, en Turquie, pour négocier une éventuelle fin du BAIN DE SANG. L'Ukraine devrait l'accepter IMMÉDIATEMENT. Au moins, ils pourront déterminer si un accord est possible, et si ce n'est pas le cas, les dirigeants européens et les États-Unis sauront où en sont les choses et pourront agir en conséquence !".

09:55 - La Chine espère un accord de paix "durable et contraignant" Ce lundi, la Chine a déclaré espérer un accord de paix "durable et contraignant" pour mettre fin à la guerre en Ukraine, après la proposition du président russe Vladimir Poutine d’ouvrir des négociations directes entre Kiev et Moscou. "Nous espérons que les parties concernées continueront de recourir au dialogue et aux négociations pour aboutir à un accord de paix équitable, durable et contraignant, qui soit acceptable pour toutes les parties concernées", déclare Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

09:20 - Réunion capitale entre Européens à Londres, ce lundi Ce lundi 12 mai 2025, les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays-clés européens se retrouvent à Londres pour des discussions "capitales" sur l’Ukraine. Autour du chef de la diplomatie britannique David Lammy, seront présents à Lancaster House ses homologues allemand, polonais et espagnol. Pour la France, le ministre chargé de l'Europe Benjamin Haddad sera présent, tout comme la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas. Les échanges porteront sur "les efforts conjoints afin de renforcer la sécurité européenne et pour une paix juste et durable en Ukraine", a indiqué le Foreign Office dans un communiqué. "Nous devons rester unis, alliés dans la protection de la souveraineté, de la paix et de l'Ukraine", a de son côté lâché David Lammy.

09:01 - "La capitulation complète de l’Ukraine", souhaitée par la Russie ? Une note qui fait froid dans le dos. Selon les propos de l’Institut pour l’étude de la guerre (Institute for the study of war, ISW) - une organisation non gouvernementale - Vladimir Poutine tente de manipuler les discussions d’un cessez-le-feu en Ukraine. Certains responsables du Kremlin ont "récemment intensifié leurs interactions avec les médias occidentaux, essayant d’en appeler directement à l’administration Trump et à l’opinion publique américaine", indique une note de l’ISW. Ces interviews récentes permettraient au Kremlin d’"introduire le narratif russe dans l’espace informationnel occidental", peut-on lire. Le but ? Intimider l'Occident pour se faire entendre. Vladimir Poutine et certains de ses responsables restent "déterminés à poursuivre leurs objectifs de guerre, qui vont jusqu’à la capitulation complète de l’Ukraine", assure l'ISW.