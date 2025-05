Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 12 mai 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce premier tirage Loto de la semaine, cinq millions d'euros étaient mis en jeu. Avez-vous trouvé les résultats du jour ?

La semaine a commencé par un tirage du Loto. Comme chaque lundi, les joueurs avaient jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Cinq millions d'euros étaient mis en jeu. On sait d'ores et déjà que personne n'est parvenu à trouver les résultats du Loto. En effet, six millions d'euros sont promis mercredi, à l'occasion du prochain tirage. Toutefois, ce soir, pas moins de sept grilles ont permis à leurs propriétaires de repartir chacun avec 21 091,10 euros. Elles ont en effet été cochées des cinq bons chiffres, seul le numéro Chance manquait à l'appel. À noter également que 90 grilles ont été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance. Chaque propriétaire de ces différentes grilles repart avec 400,30 euros.

Tirage du 12/05/2025 2 - 6 - 12 - 16 - 24 et le NChance 4

Joker+ 3 250 313

Option 2nd tirage : 4 - 11 - 12 - 15 - 28

10 codes gagnants : G 8528 5692 - J 0655 2811 - K 5722 6341 - L 5227 5628 - N 0590 8577 - P 1027 6909 - R 9630 0578 - T 3515 3096 - U 6971 1169 - V 1973 9646

Le saviez-vous ? Si cinq millions d'euros étaient à remporter ce lundi, ce qui représente tout de même une sacrée somme, demain, mardi 13 mai, un jackpot des plus attrayants sera proposé aux amateurs de loteries. En effet, à l'occasion du tirage Euromillions de mardi, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront un gros lot de 137 millions d'euros. Si on est loin des 250 millions d'euros qui constituent la plus importante cagnotte qui puisse être proposée au tirage de l'Euromillions, cette cagnotte a tout de même de quoi susciter les convoitises ! Pour les intéressés, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance pour ce futur tirage. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 mardi pour valider leur(s) grille(s). Les résultats seront connus dans la foulée du tirage Euromillions, soit aux alentours de 21h30.