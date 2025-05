Ces idées de référendum sont envisagées par Macron, ça pourrait secouer

Emmanuel Macron qui répondra aux questions des Français ce mardi 13 mai lors d'une émission spéciale sur TF1 envisagerait d'organiser un référendum ou à minima une consultation sur différents sujets.

Emmanuel Macron s'est-il finalement décidé à organiser un référendum ? Installé à l'Elysée depuis huit ans, le chef de l'Etat a (très) régulièrement agité la possibilité de recourir à un référendum sans jamais inviter les Français à donner leur avis dans les urnes. L'invitation pourrait être délivrée ce mardi 13 mai à l'occasion d'une émission spéciale diffusée sur TF1 à compter de 20h10 : le président de la République sera présent pour répondre aux questions de Gilles Bouleau et de plusieurs autres personnalités politiques ou issues de la société civile.

Habitué à répondre aux questions, Emmanuel Macron prévoirait d'en poser une ou plusieurs aux Français à en croire les indiscrétions du Point qui cite l'entourage du chef de l'Etat. Le président de la République envisagerait d'organiser un "référendum à tiroirs" selon l'expression d'un proche conseiller, comprenez une série de questions sur plusieurs thématiques. Une forme de référendum inédite en France et à laquelle Emmanuel Macron réfléchirait depuis 2018 et la crise des Gilets jaunes.

Toutes les questions seraient posées aux Français le même jour et les électeurs s'exprimeraient sur "deux ou trois sujets" différents selon les précisions de la présidence au Point. L'idée semble assez précise, de même que le calendrier envisagé : le référendum, encore hypothétique, pourrait avoir lieu "après l'été" selon les informations du journal. Des rumeurs qui doivent encore être confirmées et qui pourraient l'être par Emmanuel Macron sur TF1.

Impôts, retraites, immigration... Quels sujets soumis au référendum ?

Le président de la République envisagerait de trancher la question d'un éventuel référendum le lundi 12 mai, à la veille de son intervention sur la première chaîne, lors de réunions successives à l'Elysée. Ce sont notamment les thèmes des référendums pouvant être soumis aux Français qui poseraient questions. Les sujets ne manquent pas face à l'actualité chargée des derniers mois : la politique internationale avec le retour de Donald Trump à la tête des Etats-Unis et les guerres qui s'enlisent entre l'Ukraine et la Russie ou l'Israël et le Hamas ; l'économie avec les questions budgétaires et la guerre commerciale sur les droits de douane ou encore le financement du modèle social...

D'autres sujets comme la prise en charge de la fin de vie, la réponse policière et judiciaire face à la criminalité ou encore le pouvoir d'achat pourraient également être avancés. A contrario, certaines thématiques risquant de diviser les Français et de fragiliser encore la situation politique actuelle seraient écartées d'emblée : la question de l'immigration ou celle liée à la réforme des retraites par exemple.

Pourtant, les Français apprécieraient de s'exprimer et d'être entendus sur ces sujets. Plus de 8 personnes sur 10 se disent favorables à l'organisation d'un référendum selon le sondage Elabe réalisé pour BFMTV et publié le dimanche 11 mai. Quant aux thèmes qu'ils souhaiteraient aborder, ce sont les questions économiques qui arrivent en tête : 59% des sondés voudraient s'exprimer sur la dépense publique, la dette et les impôts. Un thème suivi de près par deux autres cités par 52% des sondés : les retraites et l'immigration. Les questions liées à la fin de vie arrivent sur la troisième marche du podium avec 43% des Français voulant être consultés à ce sujet.

Le risque d'un vote pour ou contre Macron

Si Emmanuel Macron se décide à organiser un référendum deux ans avant la fin de son mandat présidentiel, il y a très peu de chances pour qu'il choisisse de lier son sort à l'issue du vote. Le risque pour que les réponses des Français à un possible référendum expriment un rejet du chef de l'Etat existent, même si le locataire de l'Elysée a fait une légère remontée dans les sondages après plusieurs mois passés en retrait. "Cela ne doit pas être sa rencontre avec le peuple mais un référendum pour calmer le peuple, et lui rendre la parole", estime un proche d'Emmanuel Macron au Point.

Pour éviter cet écueil, une autre option est envisageable : remplacer le référendum par une consultation. Emmanuel Macron a déjà usé de cette manœuvre après la crise des Gilets jaunes avec le lancement des grands débats ou avec la mise en place de convention citoyenne. Un nouveau format de ce genre verra-t-il le jour ou le président de la République conduira-t-il les Français aux urnes ?