"Plus belle la vie : Ariane prisonnière, spoilers du 8 juillet 2021"

PLUS BELLE LA VIE SPOILER. Dans l'épisode 4319 de Plus belle la vie du jeudi 8 juillet 2021, Jacob emmure Ariane vivante.

[Mise à jour le 7 juillet 2021 à 20h30] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie du 8 juillet 2021 sur France 3. Dans l'épisode 4319 de Plus belle la vie diffusée jeudi 8 juillet 2021, Cissé et Norman retrouvent le téléphone d'Ariane dans une poubelle. Une véritable course contre la montre s'engage puisqu'il faut retrouver la policière avant qu'elle ne meure de soif. Raphael arrête Camille pour la soumettre à un interrogatoire sévère. De retour au Mistral, Alice et Emma se disputent au sujet de l'arrestation sans savoir qu'elles se trouvent face à Jacob.

À l'instar des autres victimes, Ariane est emprisonnée dans un bâtiment en travaux et Jacob s'apprête à l'emmurer vivante. Dans cet épisode de Plus belle la vie, la policière tente de convaincre son agresseur de la libérer en lui faisant prendre conscience des conséquences de ses actes. Malgré ses tentatives, le tueur ne veut rien entendre et la laisse seule. De l'autre côté de la cloison, Ariane entend un homme tousser et supplier. Elle réalise qu'il s'agit d'un autre prisonnier, lui aussi emmuré vivant depuis plusieurs heures.

Au même moment sur l'île, Claude, Céline et Bilal décident de signaler leur position à l'aide d'un drapeau de fortune hissé à la cime d'un arbre. De leur côté, Laetitia et Valentin vivent un rêve éveillé malgré la situation. Leur bonheur est troublé par la découverte du corps du skipper, victime d'une bête sauvage. Heureusement, toujours dans cet épisode de Plus belle la vie, le drapeau leur permet de repérer rapidement leurs amis. À quelques kilomètres de là, Fanny raconte sa rencontre à Romain. Le docteur Vidal est sceptique et de plus en plus épuisé.

Pendant ce temps à l'hôtel, François surprend une conversation entre Roland et Gabriel et comprend que son père n'est pas malade. Le fils aîné de la famille Marci décide de tirer avantage de la situation. Malgré ses promesses, il provoque Thomas et l'accuse d'être responsable de la maladie de Roland. Plus tard, il joue les fils modèles et personne ne comprend l'agressivité de Thomas à son égard. Dans l'épisode de Plus belle la vie du 8 juillet 2021, François explique à Mirta que pour le bien-être de tous, il devrait être le seul légataire de l'héritage de Roland.

Plus belle la vie est le feuilleton quotidien de France 3, diffusé chaque soir du lundi au vendredi à 20h20. La série, créée en 2004, suit le quotidien des habitants du Mistral, quartier fictif se situant à Marseille, entre vie personnelle, intrigues policières et sociétales. Depuis 16 ans (et 16 saisons), Plus belle la vie s'est imposée comme un pourvoyeur d'audiences et a ouvert la voie à d'autres feuilletons quotidiens, comme Demain nous appartient (TF1) et Un si grand soleil (France 2). Dans cet article, retrouvez toutes les informations concernant la série quotidienne de France 3 : les horaires de diffusion, le casting actuel de la série, les intrigues développées, mais également la manière de retrouver les spoilers et indiscrétions, ou alors de regarder Plus belle la vie en avance.

Les téléspectateurs pressés de connaître la suite de Plus belle la vie peuvent découvrir les épisodes en avance. Tous les matins, l'épisode diffusé le soir-même est mis en ligne, sur le site officiel de Plus belle la vie, mais aussi sur France TV. Les épisodes de Plus belle la vie sont également disponibles sur Salto avec un jour d'avance par rapport à la diffusion sur France 3. Il suffit d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming pour les découvrir. Les prochains épisodes sont également disponible à la location sur le site de MyCanal, moyennant 0,99 € par épisode. Il est également possible de les acheter au prix de 1,49 €. Les trois prochains épisodes sont disponibles à la location. L'occasion de découvrir les prochains événements du feuilleton de France 3 en avance !

Les producteurs de Plus belle la vie tentent de tenir chaque soir en haleine les téléspectateurs avec des rebondissements en série chez leurs personnages. Et ils ont bien compris l'intérêt de dévoiler certaines scènes en avance. De courtes vidéos de spoilers sont ainsi proposées, souvent plusieurs jours avant leur diffusion, sur le site officiel de la série. On y retrouve de nombreux extraits de Plus belle la vie en avance, en particulier dans la rubrique "Indiscrétions" (voir ici).

Les fans de Plus belle la vie ont fait leurs adieux à un personnage emblématique du feuilleton le 8 janvier 2021. Fabienne Carat avait annoncé dans les colonnes de Télé Star qu'elle allait quitter la série de France 3. Pour justifier son départ, l'actrice, qui interprétait Samia Nassri depuis 2005, a évoqué l'envie de "grandir seule" : "Je l'ai beaucoup aimée, on s'est beaucoup apportée, mais aujourd'hui, je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter", a-t-elle confié au magazine. Elle a notamment rejoint la nouvelle saison de Section de recherches en 2019 qui sera diffusée en prime time sur TF1 à partir du 28 janvier 2021.

Mais comment ce départ a été justifié dans l'intrigue de Plus belle la vie ? Lors de l'épisode diffusé le 8 janvier 2021, Samia disparaît mystérieusement. Elle annonce dans une lettre destinée à Jean-Paul, son ancien mari, qu'elle est "fautive" et qu'elle a décidé de "partir dans l'espoir d'arranger les choses". L'intrigue autour du départ de Samia dans Plus belle la vie a duré pendant de nombreux épisodes, puisque Jean-Paul la recherche sans relâche. Il finit par découvrir que Samia était partie à Alger pour enquêter sur les origines de Barrault. Au cours de son enquête en Algérie, le policier découvre que Samia est morte dans un accident de voiture avec son frère, Malik.

Il n'est pas toujours aisé d'être présent devant son poste de télévision chaque jour à 20h20 pour découvrir les nouvelles aventures des habitants du Mistral ou même Demain nous appartient sur TF1. Mais ne vous en faites pas, France 3 a pensé à tout : les fans de Plus belle la vie peuvent découvrir en ligne dès le matin l'épisode qui sera diffusé quelques heures plus tard, à 20h20 le même jour. Il suffit de se connecter sur le site officiel de Plus belle la vie ou sur celui de France Télévision, ou alors d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming Salto. Par ailleurs, les fans peuvent rattraper leur retard grâce au replay des épisodes sur ces deux plateformes. A noter que les épisodes restent disponibles pendant 6 jours sur le site. Par ailleurs, le streaming des épisodes est également disponible sur smartphone, ordinateur mais aussi tablette.

L'intrigue générale de Plus belle la vie est difficile à résumer tant la série a évolué depuis sa première saison en 2004. Plus belle la vie suit le quotidien d'un groupe de personnages reliés par un point commun, le Mistral, quartier imaginaire de Marseille dans lesquels ils se retrouvent et se racontent. Deux type d'intrigues s'entrecroisent chaque soir depuis déjà de nombreuses saisons : des intrigues retraçant les problématiques sociales et sociétales du quotidien et des intrigues policières allant de la recherche d'un serial killer à la lutte contre la mafia ou le terrorisme. Plus belle la vie a pris l'habitude de s'inspirer de l'actualité avec de nombreuses références à des événements réels ou à des faits divers au fil des épisodes.

Les acteurs et actrices de Plus belle la vie changent au fil des saisons. Cependant, des visages bien familiers continuent de parcourir le Mistral. Au casting, on retrouve notamment Laurent Kerusoré dans le rôle de Thomas Marci, Stéphane Henon qui joue Jean-Paul Boher ou encore Anne Décis dans le rôle de Luna Torres. Parmi les autres acteurs bien connus de la série, on retrouve Rebecca Hampton (Céline Frémont), Alexandre Fabre (Charles Frémont), Sylvie Flepp (Mirta Torres), Fabienne Carat (Samia Nassri), Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Marwan Berreni (Abdel Fedala), Pauline Bresson (Emma) ou encore Pierre Martot (Léo Castelli). Voici une liste non exhaustive des principaux acteurs et actrices toujours à l'écran dans Plus belle la vie :

