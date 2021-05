"Eurovision : qui sera le gagnant 2021 ? Suivez le direct"

EUROVISION 2021. L'Eurovision a débuté à Rotterdam ce samedi 22 mai 2021. Vingt-six pays sont en compétition dans l'espoir de remporter le concours de chant. Suivez la soirée en direct.

21:44 - Quand Barbara Pravi passera-t-elle sur la scène de l'Eurovision ? Il va falloir patienter encore quelques minutes avant de voir la France sur la scène de l'Eurovision. Barbara Pravi est prévue pour passer en seconde partie de soirée : elle sera en effet la vingtième candidate à se produire à Rotterdam, sur 26 participants au total. Selon des observateurs, elle devrait interpréter "Voilà" devant le public du concours de chant aux alentours de 22h30. Pour rappel, l'émission se termine aux alentours d'une heure du matin, après les votes, le classement final et le sacre du gagnant.

21:35 - L’histoire vraie qui a inspirée la chanson du Portugal pour l’Eurovision The Black Mambas représentent le Portugal à l’Eurovision 2021 avec leur titre tout en anglais, "Love is on my side". Dans une interview à Eurovision Quotidien, le groupe de soul, blues et rock a précisé que celle-ci leur a été inspirée de la vraie histoire d’une femme rencontrée à Rotterdam : "Elle a quitté son pays d’Europe de l’Est pour Amsterdam avec plein de projets et de rêves. Mais cela a mal tourné, elle est devenue toxicomane et prostituée. C’est la partie triste de l’histoire, mais toutes ses parties nous ont été vraiment inspirantes. Elle a toujours senti l’amour qui a toujours été de son côté et cet amour vaincra toujours le mal." Pour ce groupe, cette chanson est d’ailleurs en phase avec la pandémie actuelle : "Il est vraiment important pour les gens de croire qu’il y a encore l’espoir de pouvoir être à nouveau heureux, très bientôt. Je pense que c’est raccord avec la réalité que nous vivons actuellement."

21:30 - La représentante de Malte à l’Eurovision 2021 a déjà remporté l’Eurovision Junior Elle fait partie des favorites de cette édition 2021. Destiny Chukunyere est une chanteuse maltaise née le 29 août 2002. Depuis qu’’elle est enfant, elle fait part à sa famille de sa passion pour le chant. La chanteuse de 18 ans finit même première d’un festival de musique à Malte alors qu’elle a 12 ans. L’année suivante, en 2015, elle remporte l’Eurovision Junior. On a également pu la voir dans la saison 11 de Britain’s Got Talent et remporte l’édition maltaise de X-Factor en 2019, qui lui offre le ticket d’or pour participer à l’Eurovision. Va-t-elle ajouter une victoire au plus grand concours de chant international à cet impressionnant palmarès ?

21:27 - Pourquoi la chanteuse Russe a fait polémique dans son pays ? En Russie, la chanteuse Manija, qui interprète ce soir "Russian Woman", a suscité la controverse. Elle dénonce en effet l'évolution de la vie des femmes russes à travers les différentes époques. Manija est d'ailleurs une chanteuse d'origine tadjike, très engagée en faveur des réfugiés à l'ONU, soutien de la cause LGBT, et ouvertement féministe. Ce profil n'a d'ailleurs pas été au goût des conservateurs du pays, mais les protestations de ces derniers n'ont pas permis d'empêcher Manija de représenter la Russie à l'Eurovision cette année.

21:23 - Pourquoi l'Israël participe à l'Eurovision ? Depuis 1973, l'Israël participe à l'Eurovision, malgré le fait que le pays n'est pas dans l'Europe. Le pays fait parti de l'Union européenne de radio-télévision, l'UER, organisateur de l'Eurovision. C'est à ce titre que l'Israël peut participer au concours de chant, assimilé à tort aux pays européens. Israël a d'ailleurs remporté le concours quatre fois : en 1978 d'abord, en 1979 en 1998 et finalement en 2018. C'est Israël qui a été le dernier pays hôte, avant les Pays-Bas cette année.

21:18 - Quelles restrictions sanitaires mises en place pour l'Eurovision 2021 ? En raison de la pandémie qui frappe le monde entier, les organisateurs de l’Eurovision ont dû prendre des mesures sanitaires strictes pour garantir la tenue du concours cette année, et surtout garantir la sécurité des participants en évitant des contaminations massives. Les candidats devaient présenter régulièrement un test PCR négatif moins de 48 heures avant leur prestation. C’est pour cela que l’Islande n’a pas pu participer physiquement à la demi-finale 2021, puisque l’un des membres du groupe a contracté le virus.

21:11 - La chanson Chypriote a fait polémique dans son pays Première à se produire durant la finale de l’Eurovision, Elena Tsagrinou a toutefois fait polémique en amont du concours. Le diffuseur chypriote a en effet reçu des appels de certains téléspectateurs outrés des références aux diables présentes dans la chanson qui représente Chypre. Certains appels anonymes ont d’ailleurs été très violents, puisque le siège du diffuseur a été directement menacé d’être détruit à cause de "El Diablo" ! Suite à ces menaces, la police a débuté une enquête et une personne a été arrêtée. En parallèle, une pétition mise en ligne par la communauté chrétienne du pays s’est plaint de la chanson, à tel point que le diffuseur doit remettre les choses au clair : "El Diablo" dénonce une relation toxique, et n’encourage pas l’amour pour Satan.

21:09 - Quels numéros pour voter à l’Eurovision ? Vous avez un candidat chouchou ? Vous pouvez voter pour votre favori à l’Eurovision 2021 ! Pour ce faire, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez envoyer le numéro de votre favori par SMS au 7 3003 (suivi du numéro à deux chiffres du candidat que vous souhaitez soutenir), ou vous pouvez appeler le 36 32 (suivi du numéro du candidat pour lequel vous souhaitez voter). Il est également possible d’exprimer son choix directement sur l’application officielle de l’Eurovision. Pour rappel, il n’est pas possible de voter pour le candidat qui vient de son propre pays.

21:05 - La France, l'Italie, Malte..Qui sont les favoris de l'Eurovision 2021 ? Voilà, l'Eurovision a débuté sur France 2 ! Les bookmakers continuent toutefois d'établir leurs pronostics 2021 sur le site Eurovisionworld. Et comme c'est le cas depuis bientôt une semaine, l'Italie est le grand favori avec le titre rock "Zitti e Buoni". Les bookmakers estiment que le groupe Maneskin a 29% de chances de l'emporter. La France est en deuxième position des favoris, avec 18% de chances de gagner. Enfin, Malte clôt le podium, avec 14% de gagner selon les bookmakers. La semaine précédente, la France était annoncée gagnante.

21:03 - Pourquoi le public n'est pas masqué ce soir ? Malgré la pandémie, 3 500 personne sont été autorisées à assister à la finale de l'Eurovision en direct depuis le Rotterdam-Ahoy. Cela représente environ 20% de la capacité d'accueil de cette salle des Pays-Bas, qui accueille le concours de chant 2021 ce soir. Les spectateurs sont tous assis dans les gradins, et ont dû réaliser un test PCR avant d'avoir accès à la salle. Mais, fait notable ce soir, la distanciation physique et le port du masque (une fois assis) ne sont pas obligatoires pour le public à Rotterdam. Cette décision a été prise par le gouvernement des Pays-Bas afin d'effectuer des tests en temps réel, afin de voir si le virus se propage dans ces conditions et avec les précautions prises en amont, ou non.

20:57 - Comment voter pour la France à l'Eurovision ? Malheureusement, les personnes habitant en France ne peuvent pas voter pour leur propre pays à l'Eurovision. C'est ce que stipule le règlement du concours pour chaque pays participant. Toutefois, les personnes vivant à l'étranger peuvent voter pour Barbara Pravi ce soir. Il suffit de voter "20" par SMS, par téléphone, ou directement via l'application Eurovision. Cependant, le numéro de téléphone à composer varie en fonction du pays où vous vous trouver. Dans un message sur Twitter, le chanteur Christophe Willem a appelé à soutenir la France en précisant les différents numéros de téléphone de chaque pays votants, un message partagé par le compte twitter officiel de l'Eurovison France. Vous pouvez les retrouver ci-dessous. Ce soir @Eurovision @EurovisionF2 pour soutenir @Babpravi ????@France2tv pic.twitter.com/JpTIUbpWke — Christophe Willem (@cwillem) May 22, 2021

20:53 - Quel est l'ordre de passage des candidats de l'Eurovision 2021 ? A quelques minutes du lancement de l'Eurovision, les candidats se préparent en coulisses. L'ordre de passage a été déterminé par tirage au sort juste après la seconde demi-finale, jeudi. Et d'après certains observateurs, il y a plus de chances de l'emporter lorsqu'on chante en deuxième partie de soirée du concours. Si cette croyance est vérifiée, cela avantagerait la France, mais également l'Italie, grand favori selon les bookmakers. En attendant le classement final, voici l'ordre chronologique dans lequel chacun des pays se produira ce soir sur la scène de Rotterdam : Chypre (1), Albanie (2), Israël (3), Belgique (4), Russie (5), Malte (6), Portugal (7), Serbie (8), Royaume-Uni (9), Grèce (10), Suisse (11), Islande (12), Espagne (13), Moldavie (14), Allemagne (15), Finlande (16), Bulgarie (17), Lituanie (18), Ukraine (19), France (20), Azerbaïdjan (21), Norvège (22), Pays-Bas (23), Italie (24), Suède (25), Saint-Marin (26).

20:42 - Les mots de Barbara Pravi juste avant le début de l'Eurovision 2021 Juste avant le lancement de l'Eurovision ce samedi à 21h00, Barbara Pravi à adresser des derniers mots aux téléspectateurs français de France 2 : "Nous sommes en ce moment-même dans la salle de presse où tous les journalistes regarderont la finale ce soir, a précisé l'interprète de "Voilà". Je suis hyper heureuse, j'ai hyper hâte, il y aura plus de 200 millions de téléspectateurs, c'est un peu fou de dire ça." Ravie de l'opportunité qui lui est offerte, la candidate française a rappelé que "pour une fois depuis un an et demi, je vais pouvoir chanter devant de vrais humains. J'ai hâte, je suis trop heureuse." Elle rappelle qu'il est impossible de voter pour la France, mais appelle chacun à demander à ses amis à travers le monde à voter pour l'Hexagone, "pour qu'on ramène la coupe à la maison !" Barbara se prépare à quelques heures du direct, elle a besoin de votre soutien ! #Eurovision pic.twitter.com/Ps9izf372E — France 2 (@France2tv) May 22, 2021

20:29 - Où suivre l'Eurovision en direct ce soir ? Les fans français de l'Eurovision n'ont plus qu'une demi-heure à attendre. La finale du plus grand concours de chant international débute à 21h00 ce samedi 22 mai 2021. Comme chaque année, c'est sur France 2 qu'il faudra se tourner pour suivre en direct l'événement, présenté par Stéphane Bern et Laurence Boccolini. 26 candidats, dont la France et Barbara Pravi, vont se produire sur la scène de Rotterdam ce soir. L'émission prendra fin sur la seconde chaîne aux alentours d'une heure du matin, après les votes de chaque pays et le sacre du grand gagnant 2021.

20:16 - Emmanuel Macron encourage Barbara Pravi Sur les réseaux sociaux et à quelques heures du début de l'Eurovision, le compte officiel d'Emmanuel Macron a adressé ses encouragements à Barbara Pravi, candidate de la France : "Chère Barbara Pravi. Votre voix sera celle de la France ce soir, a écrit le président de la République. Vos paroles seront celles des Françaises et des Français qui comme vous, veulent écrire des histoires, être eux-mêmes, toucher le coeur des autres. Nous sommes avec vous !"

20:01 - Les prestations de l'Eurovision seront-elles en direct ? C'est une question qui a longtemps interrogé les organisateurs de l'Eurovision 2021 : les prestations des candidats devront-elles être diffusées en direct ? Finalement, il est décidé que tous les participants ou presque seront présents à Rotterdam pour se produire en direct sur la scène de l'Eurovision, à condition qu'ils présentent un test PCR négatif au coronavirus. Lors de la seconde demi-finale, l'Islande n'a pas pu se produire en direct puisque l'un des membres du groupe a été testé positif au coronavirus. Un enregistrement de leur répétition a été diffusé pour que le pays reste en compétition malgré tout.

19:33 - Qui anime l’Eurovision en France cette année ? Chaque année, l'Eurovision fait l'objet de commentaires et mises en contexte de personnalités bien connus du petit écran ou du monde de la musique. Pour cette édition 2021 du concours, Stéphane Bern et Laurence Boccolini ont été choisi pour animer et faire part de leur réflexion pendant toute la soirée diffusée sur France 2. Le présentateur de Secrets d'histoire officie donc à ce rôle pour la sixième année consécutive, tandis que l'ancienne animatrice du Maillon faible tient ce rôle pour la première fois. Toutefois, elle a précédemment commenté "Eurovision France : c'est vous qui décidez !", l'émission qui a vu l'élection de Barbara Pravi comme candidate 2021 de la France.

19:00 - A partir de quelle heure suivre la prestation de Barbara Pravi à l'Eurovision ? Ce soir, Barbara Pravi sera la 20e candidate à se produire sur la scène de Rotterdam pour l'Eurovision 2021. Elle passera donc en deuxième partie de soirée, parmi les derniers candidats à se produire. Difficile de savoir à quelle heure précisément l'interprète de "Voilà" chantera devant les caméras de France 2, mais il semble compliqué de compter pour une apparition de la candidate française avant 22h30. Selon Télé Loisirs, c'est à partir de 22h37 précisément qu'on pourra l'entendre, mais les horaires sont susceptibles d'évoluer en fonction du déroulé de la soirée. L'émission devrait se terminer un peu avant 1 heures du matin, juste après les votes des différents jurés, des téléspectateurs de chaque pays, et le sacre du grand gagnant de cette édition 2021.

18:39 - Pourquoi Tom Leeb ne s'est pas représenté cette année ? Si l'édition 2020 n'avait pas été annulée, Tom Leeb aurait concouru pour représenter la France à l'Eurovision l'an dernier. Il avait d'ailleurs la possibilité d'être le visage et la voix de la France durant l'édition 2021, l'Eurovision ayant permis aux artistes qui devaient se produire l'année auparavant de se représenter. Cependant, le fils de Michel Leeb en a décidé autrement : c'est lui qui a fait le choix de ne pas concourir à l'Eurovision cette année, en raison d'un emploi du temps trop chargé. Tom Leeb cumule en effet les casquettes d'acteur et de chanteur : on le verra très prochainement dans plusieurs projets cinéma et télévisés.