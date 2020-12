Miss Midi-Pyrénées 2020 : qui est Emma Arrebot-Natou ?

MISS MIDI-PYRENEES - Emma Arrebot-Natou porte l'écharpe de Miss Midi-Pyrénées 2020 pour le concours Miss France 2021. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la candidate du Sud.

[Mis à jour le 19 décembre 2020 à 20h33] Emma Arrebot-Natou a été choisie en septembre dernier pour représenter l'ancienne région Midi-Pyrénées. La jeune femme, qui avait auparavant été élue Miss Toulouse, porte l'écharpe Miss Midi-Pyrénées à l'élection Miss France 2021. Pour rappel, elle succède à Andréa Magalhaes. Emma Arrebot-Natou suit actuellement un BTS commerce international à l'Ersac Toulouse, nous apprend La Dépêche du Midi dans son portrait. Originaire de la Ville Rose, la jeune femme n'a que 19 ans.

Chez nos confrères de LCI, Emma Arrebot-Natou s'est exprimée sur sa pire crainte en amont de l'élection de Miss France 2021. Comme beaucoup de candidates, "ce serait de tomber dans les marches ou bien dans les pommes !" Vu la pression, il n'est en effet pas rare que quelques couacs surviennent lors du direct. Fort heureusement, ils sont bien vite oubliés. Malgré le contexte sanitaire particulier inhérent au futur règne de Miss France 2021, la jeune Miss Midi-Pyrénées espère, si elle est élue, vivre "une magnifique aventure remplie de sourires et de bonne humeur malgré tout ce qui se passe avec cette maladie, mais en espérant pouvoir faire de belles choses et de beaux événements."

Miss Midi-Pyrénées est un concours qui élit chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent dans l'espoir de devenir l'ambassadrice de la Haute-Garonne, l'Ariège, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées et l'Aveyron. Depuis sa création, trois Miss Midi-Pyrénées ont été élues Miss France : Germaine Laborde en 1929, Jeanne Juilia en 1931 et Chloé Mortaud en 2009.

En 2019, Andréa Magalhaes a été élue Miss Midi-Pyrénées. Âgée de 21 ans, la jeune femme avait d'abord été élue Miss Gers avant d'être choisie pour représenter l'ancienne région d'Occitanie. Etudiante en biologie à Toulouse, elle avait pour objectif de vie de travailler à l'Oncopole, le campus de cancérologie de la ville rose. Elle ne s'était toutefois pas classée lors de l'élection Miss France 2020.

Axelle Breil avait été élue Miss Midi-Pyrénées en 2018. La candidate se distinguait en étant particulièrement engagée pour la cause des enfants. Etudiante en droit, elle souhaitait devenir juge pour enfants. "Je me sentirai plus utile. C'est un domaine qui me passionne" a-t-elle expliqué dans La Dépêche du Midi. En plus de cela, dans le cas de son élection, elle aimerait soutenir les enfants hospitalisés. Elle ne s'était pas classée lors du concours Miss France 2019, mais avait remporté le Prix du costume régional.

Miss France 2021- au programme TV le 19 décembre 2020