"Demi-finale de l'Eurovision 2022 : pourquoi la France ne participe pas ?"

EUROVISION DEMI FINALE. La France est automatiquement qualifiée pour la finale de l'Eurovision, samedi 14 mai 2022. Pour quelles raisons ?

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 20h50] La deuxième demi-finale de l'Eurovision, diffusée le 12 mai 2022, va sélectionner les 10 pays qui rejoindront la finale samedi. Mais la France brille par son absence : les candidats tricolores, Alvan & Ahez, ne participent en effet pas aux phases de qualification.

La France fait en effet partie des pays automatiquement qualifiés pour la finale de l'Eurovision 2022. Elle fait partie des "Big Five", club très privé qui réunit les cinq plus gros contributeurs financiers de l'événement. À ce titre, Alvan & Ahez sont exemptés de jouer leur place en demi-finale.

Au total, 25 pays vont concourir pour la finale de l'Eurovision 2022, samedi 14 mai 2022. Dix pays se sont déjà qualifiés au cours de la première demi-finale diffusée mardi : la Suisse, l'Arménie, l'Islande, la Lituanie, le Portugal, la Norvège, la Grèce, l'Ukraine, la Moldavie et les Pays-Bas. Notons également que, chaque année, cinq pays sont qualifiés d'office pour la finale. Il s'agit des membres du "Big Five", les cinq pays qui contribuent le plus financièrement à l'organisation de l'événement. La France en fait donc partie, tout comme l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni.

La deuxième demi-finale de l'Eurovision est diffusée le 12 mai 2022 sur France 4. Ils seront 18 à interpréter leur chanson dans l'espoir de se qualifier pour la finale samedi. Parmi les candidats en compétition ce jeudi, citons la Finlande, Israël, la Serbie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, Malte, Saint-Marin, l'Australie, Chypre, l'Irlande, la Macédoine du Nord, l'Estonie, la Roumanie, la Pologne, le Monténégro, la Belgique, la Suède et la République Tchèque. A l'issue de la soirée, dix pays seront qualifiés.

Plusieurs chansons sont en compétition lors de la deuxième demi-finale de l'Eurovision. Seules dix auront une chance d'être jouées à nouveau lors de la finale samedi. De la balade à la pop, en passant par le rock, il y en a pour tous les goûts ! Ci-dessous, retrouvez la liste des pays en compétition, avec la mention de leur candidat et leur chanson, classés selon leur ordre de passage.

Les téléspectateurs de la deuxième finale de l'Eurovision 2022 pourront également découvrir les chansons de trois pays déjà qualifiés pour la finale samedi. L'Allemagne sera sur scène pour interpréter son titre, Rockstars, tandis que l'Espagne défendra ses couleurs avec la chanson SloMo de Chanel. Enfin, Sam Ryder, candidat du Royaume-Uni et deuxième du podium des bookmakers, jouera Space Man.

Jeudi 12 mai 2022, 18 pays tentent de se qualifier lors de la seconde demi-finale de l'Eurovision. Avant la diffusion, les bookmakers ont pronostiqué les potentiels gagnants, déterminant par là les favoris de cette phase de qualification. Selon les parieurs, la Suède avait 94% de chance de se qualifier, étant l'une des favorites des fans du concours. La Pologne, de l'Australie, de l'Estonie, de la Serbie, de la République Tchèque, de la Finlande, de la Belgique, de l'Azerbaïdjan et de Chypre étaient également annoncés comme pouvant atteindre la phase finale de l'Eurovision, selon les calculs des bookmakers.

Les demi-finales de l'Eurovision permettent également au public de chaque pays présent pour l'occasion de voter. Il est possible de le faire par SMS, téléphone ou sur l'application dédiée. Bien évidemment, impossible de voter pour son propre pays ! Les téléspectateurs français ne peuvent cependant pas voter ce jeudi 10 mai 2022, puisque le pays s'est déjà produit lors de la première demi-finale.

Les jurys nationaux des pays en lice sont également amenés à voter lors des demi-finales de l'Eurovision. Pour information, le système de vote est le même que pour la finale : chaque pays est invité à répartir ses points (12 points, 10 points, puis 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) entre les 10 prestations qui l'ont le plus marqué. Notons que les jurys nationaux ont déjà voté avant même le début de la demi-finale ! Ils se sont en effet focalisés sur la répétition générale, mercredi 11 mai, pour déterminer la répartition de leurs points.

La première demi-finale de l'Eurovision s'est déroulée le mardi 10 mai 2022. Dix-sept pays se sont produits sur la scène du Pala Olimpico de Turin, mais seuls dix d'entre eux se sont effectivement qualifiés pour la finale du concours de chant. Il s'agit de l'Arménie, la Grèce, l'Islande, la Lituanie, la Moldavie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la Suisse et l'Ukraine. Qui dit qualifiés, dit déçus. Lors de la première demi-finale de l'Eurovision mardi dernier, la Lettonie, l'Autriche, le Danemark, la Bulgarie, la Croatie, l'Albanie et la Slovénie ne se sont pas qualifiés pour la seconde étape du concours de chant. Vous pouvez écouter l'ensemble des chansons qualifiées à l'issue de la première demi-finale de l'Eurovision ci-dessous :

C'est un des privilèges de la France à l'Eurovision chaque année : notre pays est automatiquement qualifié pour la phase finale, ce samedi 14 mai 2022. Alvan & Ahez, le groupe qui représente notre pays avec la chanson "Fullen", n'a donc pas à s'inquiéter de ne pas être sélectionné et s'assure d'avoir une chance de remporter le concours. Mais pour quelle raison ? La France fait partie du club très privilégié des "Big Five" (avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni) exempté des phases de qualification. Ces cinq pays sont en effet les plus gros contributeurs financiers au concours. A ce titre, ils sont qualifiés d'office pour la finale chaque année. Pour l'Eurovision 2022, Alvan & Ahez ont été choisis pour représenter la France. Leur prestation a été montrée lors de la première demi-finale, le 10 mai.

Que les fervents fans de l'Eurovision se rassurent. Comme tout programme télévisé, les demi-finales sont à retrouver en replay, si jamais vous les avez manqué lors de leur diffusion sur France 4. France télévision propose sur son site et sa plateforme streaming (france.tv) de revoir les demi-finales mais également différentes pastilles en lien avec l'événement en cliquant ici. Il faut toutefois attendre la fin de la diffusion pour que la demi-finale soit mise en replay. C'est le cas de la première, qui s'est déroulée le 10 mai, déjà en ligne sur la plateforme.