La tenue de ce candidat à l'Eurovision ne va pas du tout, les organisateurs obligés d'agir

La tenue de ce candidat à l'Eurovision 2024 a bien failli lui valoir des ennuis de la part des organisateurs...

L'Eurovision revient ce samedi 11 mai 2024. Et avec le concours, ce sont aussi des mises en scènes baroques et surtout d'intenses sensations musicales (de toutes sortes) qui font, comme chaque année, leur retour. Parmi les prestations "remarquables" cette année, un candidat n'a pas fait dans la dentelle. Ce dernier a décidé de monter sur scène, à Malmö, en Suède, vêtu d'un simple slip, surmonté d'un t-shirt et d'une casquette laissant tout juste apparaitre quelques boucles blondes. Son visage avenant est enrichi de grosses lunettes à la Derrick et d'une moustache du plus bel effet. Pour terminer ses jambes outrageusement velues, l'artiste porte une paire de sandales derrière lesquelles ont découvre des chaussettes hésitant entre le blanc et le gris.

Avec son titre "No Rules !" qui porte bien son nom, Windows95man, de son vrai nom Teemu Keisteri, a ainsi décidé de se faire remarquer. Une stratégie comme une autre quand on veut l'emporter à l'Eurovision. Sauf que le candidat, qui représente la Finlande avec son vocaliste Henri Piispanen chez son voisin suédois, est peut être allé un peu trop loin. Outre quelques propos virulents contre la participation d'Israël au concours, c'est la tenue de l'artiste qui a déclenché une vague de réactions. La faute, avant tout, au logo de Microsoft qui orne son costume de scène.

L'Eurovision interdit en effet toute promotion ou placement de produit dans son concours. Le nom et les frasques vestimentaires de Windows95man ont donc suffi à provoquer un pataquès comme seul le show européen peut en produire. Si on a su rapidement que le duo pourrait conserver son nom, un changement de costume a dans un premier temps été évoqué en mars. Puis c'est une version "humoristique" du logo du célèbre système informatique qui a été adoptée, avec un floutage pour respecter le règlement de l'Eurovision. Un ajustement vestimentaire qui ne sera pas le seul évoqué avant le grand soir.

Les logos de Windows95 ont déjà été floutés sur les photos et vidéos du concours. © EBU

Car un deuxième changement est venu cibler un aspect plus délicat de l'accoutrement de Windows95man : le port de sous-vêtements couleur chair en dessous de sa tenue très légère. Le responsable de la première chaîne de télévision finlandaise a exprimé mi-avril des doutes quant à la conformité de cette tenue aux règles de l'Eurovision, sachant que les pays participants ont des attitudes diverses vis-à-vis de la nudité. La décision définitive devait être prise lors des premières répétitions à Malmö.

Le hashtag #BanLaCulotte, mi amusé mi scandalisé, a vite fait son apparition sur les réseaux sociaux finlandais. Un slip aux couleurs de Windows a été testé lors de quelques apparitions, mais n'a semble-t-il pas plus convaincu. Et le verdict est tombé il y a quelques jours, fin avril. L'Union Européenne de Radiodiffusion (UER), qui organise l'Eurovision, est finalement intervenue pour valider la tenue de l'artiste.

Il n'y aura donc vraisemblablement plus de changements à prévoir. Windows95man pourra porter son slip couleur chair qui a tant fait parler, ajoutant une touche de controverse supplémentaire à sa performance. En parallèle, le logo Microsoft sera flouté sur le tee-shirt, comme prévu précédemment.