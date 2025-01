Les Enfoirés 2025 : ça approche ! La date et le lieu des concerts sont connus, un petit nouveau dans la troupe !

La série de concerts caritatifs pour les Restos du Coeur a déjà une date et un lieu cette année. Découvrez les détails sur les Enfoirés 2025.

La 40e campagne des Restos du Coeur a été officiellement lancée en novembre et bat toujours son plein en ce tout début d'année. Depuis 1985, les collectes et les distributions organisées un peu partout en France sont accompagnées d'un rendez-vous incontournable, rassemblant des dizaines d'artistes pour une série de concerts. Les dates mais aussi le lieu des concerts des Enfoirés 2025 ont été annoncés : ces derniers ont été programmés du 14 au 20 janvier 2025, à l'Arena de Montpellier. Les places sont déjà en vente dans plusieurs points partenaires, entre 70 et 85 euros.

Pour cet anniversaire spécial, la troupe accueillera toujours autant de membres de renom, de Michèle Laroque à Patrick Bruel, Mimi Mathy, Zazie, Nolwenn Leroy, Jenifer, Joyce Jonathan, Lara Fabian, Shy'm, Matt Pokora, Patrick Fiori, Christophe Willem, Jean-Louis Aubert, Julien Clerc, Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Michael Youn, Arnaud Ducret... Mais une nouvelle star va faire son arrivée : le jeune chanteur Pierre Garnier.

Révélé par la Star Academy et auréolé de plusieurs récompenses dont un MTV EMA du meilleur artiste français, à 22 ans seulement, il apportera un vent de fraîcheur à l'événement. "C'est une très bonne nouvelle", a récemment confirmé le chroniqueur Fabien Lecoeuvre sur le plateau de TPMP. "Il est très heureux, et je trouve que c'est mérité, parce qu'il compte dans la vie des Français. Il a du talent."

Rendez-vous donc mi-janvier pour célébrer 40 ans d'engagement et de solidarité avec les Enfoirés. Avec près de 900 000 personnes accueillies l'an dernier, les Restos du Cœur comptent plus que jamais sur la générosité du public pour poursuivre leurs actions contre la précarité.