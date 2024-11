Miss France : la très secrète "salle HMC", salle de torture pour les candidates avant le grand show

Ce qu'on fait aux candidates dans ce lieu avant le concours est un secret bien gardé. La "salle HMC" est un passage obligé et parfois traumatisant pour les prétendantes à la couronne Miss France...

Les 30 prétendantes à la couronne de Miss France 2025 vivent en ce moment leur voyage de préparation en Côte d'Ivoire. Un séjour intensif, ponctué de visites, de séances photos, dont la célèbre séance de photos en maillot de bain, d'activités culturelles et sportives et de sessions de groupe. Un véritable marathon en périphérie d'Abidjan, avant le sprint final le soir de l'élection, le 14 décembre, au Futuroscope de Poitiers.

Mais tout n'est pas qu'amusement avant le concours. Il faut aussi passer des tests, dont le fameux quiz de culture générale dévoilé cette semaine, assurer des présentations, répéter les chorégraphies, suivre des cours de catwalk (ou l'art de marcher comme une top-model) ainsi que des ateliers intensifs de beauté, allant de la coiffure au maquillage, en passant par l'essayage des tenues qui seront portées lors du grand soir.

L'un des enjeux de l'événement pour chacune des candidates est de se montrer sous son meilleur jour, mais aussi d'être capable de se métamorphoser en quelques fractions de secondes entre les différents "tableaux" qui composeront la soirée. Et on le dit souvent, "il faut souffrir pour être belle". C'est pourquoi les candidates doivent passer par des étapes aussi obligatoires qu'impitoyables : des séances où tous leurs défauts sont passés au crible et où il s'agit de "sublimer leur beauté" selon le terme consacré.

Un nom a même été donné à la "salle de torture", où elles sont examinées sous toutes les coutures et relookées : la salle "HMC" pour "habillage, maquillage et coiffure". Un lieu où elles doivent passer des heures en Côte d'Ivoire en ce moment même, mais qui sera aussi installé à Poitier le 14 décembre, pour le grand show. Une vingtaine de petites mains expertes s'y affairent à transformer les trente jeunes femmes en machines de séduction.

Décolletés millimétrés, brushings impeccables, maquillages sophistiqués, manucures soignées, sourire ultra-bright... Dans la salle HMC, rien n'est laissé au hasard pour qu'elles soient parfaites en toutes circonstances. C'est la styliste Aurore Donguy qui est en charge des tenues. Elle a dévoilé dans Gala quelques règles qu'elle applique dans cet antre de la beauté : marquer les tailles, privilégier les "jupes ou petites robes courtes pour dévoiler les jambes", "des tops assez près du corps, pour souligner les formes"...

Souvent abordée avec enthousiasme, la salle HMC est aussi le lieu des doutes et de la souffrance face aux complexes les plus enfouis, comme un récent reportage du Parisien consacré au maquillage des Miss a pu le laisser entrevoir. Et le stress de l'horloge vient s'y ajouter. "Il faut trouver des petits tips pour être belle en un minimum de temps", décrète Cindy Fabre, la directrice du concours. "Les belles ont une mission, être encore plus belles. Elles doivent toujours faire mieux [...]. Elles sont regardées sans arrêt. Toujours plus belle et toujours plus vite", résume aussi l'article. On n'aurait pas dit autre chose.