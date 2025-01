The Voice : ils ont le sourire, mais la saison 2025 s'annonce déjà bien compliquée !

The Voice fait son grand retour début 2025 sur TF1. Mais la 14e saison pourrait être l'une des plus difficiles depuis les débuts du programme.

Après une année 2024 marquée par la victoire d'Alphonse en mai dernier, The Voice est de retour sur TF1 début 2025. Si la date exacte de lancement n'a pas encore été dévoilée, la première chaîne a d'ores et déjà levé le voile sur le grandes nouveautés qui attendent les téléspectateurs. Et The Voice promet quasiment une révolution, qui pourrait marquer un tournant dans le télécrochet.

Côté fauteuils rouges, Florent Pagny effectuera son retour très attendu après son retrait pour lutter contre le cancer ces deux dernières années. Il sera entouré de Vianney, qui rempile, ainsi que de deux petites nouvelles : Patricia Kaas et Zaz. Ces derniers fouleront un plateau flambant neuf, conçu comme une véritable arène afin de valoriser les prestations des candidats.

Zaz, Florent Pagny, Patricia Kaas et Vianney, le nouveau jury de The Voice en 2025. © Etienne Jeanneret / Bureau233, via PhotoTélé

Les producteurs et les coachs avaient le sourire lors de la conférence de présentation de la nouvelle saison par TF1 fin novembre, mais cette 14e saison de The Voice pourrait être particulièrement éprouvante. En plus des questions sur la santé de Florent Pagny et des premières tensions rapportées dans la presse people entre Patricia Kaas et Zaz, la création d'une épreuve inédite, baptisée "les groupes", fait déjà frémir.

Premier virage de taille : cette épreuve va remplacer les "battles", une étape essentielle jusqu'ici dans The Voice. Elle se déroulera juste après les traditionnelles auditions à l'aveugle et sera réservée aux 16 candidats sélectionnés par chaque coach. Répartis en groupes de trois ou quatre sous l'égide de leur coach, les talents devront unir leurs forces de façon inédite.

"On donne carte blanche aux coachs pour qu'ils créent à chaque fois des tableaux uniques, avec une mise en scène particulière. Certains choisissent des instruments singuliers, par exemple", a détaillé Pascal Guix, le producteur artistique de The Voice, lors de la conférence de presse. Une belle liberté de création qui promet des prestations hautes en couleur.

La préparation de l'épreuve, mettra en revanche un niveau de pression inédit aux participants, mais aussi aux coachs, endossant le rôle de metteurs en scène. A l'issue du passage de chaque groupe, ces derniers seront en plus soumis à un dilemme cornélien. Ils ne pourront en effet garder qu'un ou deux talents sur les trois ou quatre présentés. "C'est une étape dure", reconnaît Pascal Guix, qui promet de grands moments d'émotion. Au terme de ces "groupes", il ne restera plus que six candidats par équipe.

Les heureux élus accéderont ensuite à des "battles" nouvelle formule (l'étape sera renommée), qui se joueront le temps d'une seule émission. Viendra enfin le tour des émissions en direct, avec une demi-finale et une finale qui permettront enfin au public de voter pour ses talents préférés. Un autre changement majeur, le vote du public intervenant bien plus tard que les années précédentes.