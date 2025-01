Eurovision 2025 : pourquoi la France refuse de confirmer Louane comme candidate

La chanteuse Louane représentera la France à l'Eurovision 2025 selon les informations du Parisien ce jeudi. France Télévisions refuse pour l'instant de confirmer officiellement cette candidature.

L'Eurovision 2025 est bel et bien sur les rails. La billetterie pour le grand show qui aura lieu à Bâle, en Suisse, le 17 mai prochain, a été ouverte le mercredi sur le site officiel, avec plus de 40 000 billets vendus en 10 minutes. Et ce jeudi, Le Parisien indique que Louane, la chanteuse révélée par l'émission The Voice et par le film La Famille Bélier en 2014, aurait été choisie par la délégation française et France Télévisions pour représenter l'Hexagone lors de cette 69e édition du concours européen de la chanson.

En misant encore sur une artiste confirmée et populaire pour l'Eurovision, après Slimane l'année dernière, la France affiche de nouveau ses ambitions de décrocher une victoire qui lui échappe depuis 47 ans et le sacre de Marie Myriam. Avec Louane, ses 2 milliards de streams, son César et un cinquième album solo sorti fin 2024, France Télévisions croit plus que jamais en ses chances. La chanteuse de 28 ans, désormais valeur sûre de la scène musicale française, va définitivement changer de dimension.

Louane, une candidate avec un petit plus pour la France

Car Louane cache de multiples talents qui seront sans doute le petit plus qui manque à la France à l'Eurovision. Multi-instrumentiste talentueuse, elle s'est récemment illustrée dans un spectacle solo, "Le Club des sentiments", où elle officiait en tant que chanteuse, DJ, pianiste et guitariste. Sa future chanson pour l'Eurovision, après un dernier opus électro-pop très inspiré, sera particulièrement attendue par les fans.

Mais il va falloir attendre. Car si le choix de la candidature française à l'Eurovision semble acté en coulisses (en tout cas selon Le Parisien), la direction de France Télévisions se refuse pour l'heure à tout commentaire. Contrairement aux années précédentes où les artistes français avaient été officialisés en janvier au plus tard, la délégation préfère ne pas communiquer jusqu'à la mi-février voire début mars.

Des concurrents attendus pour l'Eurovision

Avant d'annoncer la représentante de la France à l'Eurovision, il s'agirait d'attendre la tenue des sélections de deux poids lourds du concours : le festival de Sanremo en Italie et le Melodifestivalen en Suède, dont les vainqueurs seront de sérieux concurrents à Bâle au mois de mai. Or le premier aura lieu du 11 au 15 février 2025 et le second du 1er février au samedi 8 mars 2025...

En jouant la carte Louane, la France espère en tout cas rééditer voire dépasser les belles performances de Barbara Pravi (2e en 2021) et de Slimane (4e en 2024). Un premier élément de réponse sera donné dans quelques semaines, lorsque le nom de la candidate sera enfin confirmé et que sa chanson sera dévoilée au grand public.