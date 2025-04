Eurovision : on a traduit la chanson du grand favori, elle raconte n'importe quoi

L'Eurovision aura lieu en mai, à Bâle, en Suisse. La Suède fait déjà figure de solide favorite.

L'Eurovision 2025 aura lieu en Suisse, à Bâle, du 13 au 17 mai prochain. Et si la France fait déjà bonne figure avec Louane et sa chanson "maman", c'est un autre favori qui squatte la tête des pronostics depuis de longues semaines : la Suède. Le pays nordique, déjà 6 fois vainqueur de l'Eurovision, a misé sur le groupe KAJ, un trio originaire de... Finlande ! Kevin Holmström, Axel Åhman et Jakob Norrgård (qui donnent leurs initiales au groupe) viennent plus exactement d'Ostrobotnie, une région où le suédois est majoritaire.

Pour l'Eurovision, ces trois joyeux lurons sont passés par la difficile sélection du Melodifestivalen, une institution en Suède. Et c'est sans doute leur humour et l'originalité de leur titre qui ont fait la différence. Celui-ci s'intitule "Bara Bada Bastu", qui signifie littéralement "Allons juste au sauna". De quoi souder Finlandais et Suédois, pourtant pas toujours très copains.

Le favori de l'Eurovision, le groupe KAJ, en pleine performance. © Anders Wiklund/AP/SIPA (publiée le 03/04/2025)

Un groupe finlandais pour représenter Stockholm, une chanson célébrant le plaisir du sauna, des paroles loufoques... La Suède a donc (encore) fait des choix étonnants cette année pour l'Eurovision. Le refrain de "Bara Bada Bastu" donne le ton : "Se faire un petit sauna, sauna, libérer la vapeur et tout le stress d'aujourd'hui. Frères de sauna, nous somme ceux qui brillent. Cent degrés ? Eh bien oui ! Vas-y, envoie, que la sueur tourbillonne. Oh, se faire un sauna, ouais".

Loin de la profondeur de "maman", le titre poursuit dans la même veine au niveau des couplets. "L'heure tourne, c'est le moment. Tous les soucis vont disparaître. Le meilleur navire (vaisseau ?) pour le corps et l'âme. Quatre murs en lambris de bois", chantent les trois artistes sur fond de dialogue décalé. Et de poursuivre : "Verse de l'eau et fais plus de vapeur maintenant. Tic tac, combien de temps peux-tu tenir ? 90 degrés, nous y sommes presque. Bon sang, qu'est-ce qu'il fait chaud" !

Le tout entrecoupé de "Oh, eh-oh, eh-oh ! Notre bois de chauffage chauffe aussi bien. Oh, eh-oh, eh-oh ! Que le tango avec Arja Saijonmaa (chanteuse connue en Finlande - NDLR). Oh, eh-oh, eh-oh ! La sueur coule, oui, oui. Un, deux, trois, sauna !"

Ce n'est pas du grand art mais la chanson fait l'unanimité chez les bookmakers. La Suède reste depuis des semaines à un taux gigantesque de 25% de chances de victoires au classement du site de référence Eurovisionworld.com, qui compile les cotes des sites de paris en ligne. Lors des sélections en Suède, KAJ avait remporté à la fois le vote du public et celui du jury international et a comptabilisé 4,3 millions de votes des téléspectateurs, un record historique.

Le trio a même fait mieux que Loreen, autre candidate suédoise en 2023 qui avait pourtant remporté l'Eurovision ensuite avec son morceau "Tattoo". Une chanson très calibrée à messages, spirituelle, parlant d'amour, de l'adversité de la vie... Tout l'inverse du foutraque et festif "Bara Bada Bastu", mais avec le même résultat ?