Vigilance à partir de cette date : le compteur Linky va indirectement augmenter la facture chez certains usagers

Une augmentation des frais d'électricité devrait arriver en 2025. Et c'est à cause du compteur Linky...

Allez-vous bientôt payer bien plus cher votre électricité à cause du compteur Linky ? C'est en tout cas la crainte de milliers d'usagers après que la société Enedis (distributrice du petit boitier vert) a annoncé des frais en hausse pour certains foyers français. Installé entre 2018 et 2021, le compteur Linky est devenu la norme en France en 2022, après avoir été au coeur de nombreux débats, parfois animés.

Son installation, vécue comme "forcée" par plusieurs Français, aura demandé de nombreux efforts de la part du fournisseur, qui a dû répondre à toutes sortes de polémiques plus ou moins réalistes. Accusé de déployer des ondes nocives par certains ou de faire flamber les prix de l'énergie par d'autres, le compteur Linky est désormais installé dans près de 94% des foyers du territoire.

Pour autant, un peu plus de 2 millions de foyers français résisteraient encore et toujours à l'installation de ce compteur au sein de leur domicile. Un choix toujours possible, mais qui entraine alors des frais supplémentaires de la part d'Enedis, qui précise que ces coûts viennent couvrir le système d'information et les interactions supplémentaires avec les clients qui refusent le petit boitier vert.

Aujourd'hui, Enedis annonce une nette augmentation de ces frais qui se reportent sur les réfractaires. Cette augmentation, qui est donc indirectement liée au compteur Linky, aura lieu à partir du mois d'août 2025. Si vous refusez de procéder à l'installation du boitier à partir de cette date, il vous faudra alors débourser près de 6,93 euros tous les deux mois, soit un peu plus de 41 euros par an.

Outre un suivi plus approximatif de la consommation énergétique de votre foyer, le refus de disposer d'un compteur Linky vous oblige également à envoyer des relevés de votre consommation. Si cette mesure n'est pas effectuée en temps et en heure, Enedis vous facturera alors un surplus de 4,18 euros par mois supplémentaires, faisant grimper la facture finale à un peu plus de 66 euros par an.

En somme, tout incite fortement à passer à l'installation du compteur Linky si cela n'est pas encore le cas chez vous. Outre l'absence d'effets négatifs pour la santé, ce boitier permet avant tout de suivre avec plus de précision la consommation de votre foyer et vous éviter des surcoûts supplémentaires de la part d'Enedis.