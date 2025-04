Danse avec les stars : "ma plus grosse tristesse"... Natasha St-Pier explique pourquoi elle ne viendra pas remettre le trophée au gagnant

DALS 2025 touche à sa fin cette semaine sur TF1. La finale, programmée vendredi, comptera une absente de taille. Natasha St-Pier ne sera pas présente pour passer le flambeau...

La finale de Danse avec les stars 2025 se profile. Après plusieurs semaines de compétition acharnée, les trois finalistes vont s'affronter sur le parquet ce vendredi 25 avril. L'épilogue d'une 14e saison marquée par de nombreux rebondissements, comme l'élimination de Jungeli et sa partenaire Mayane vendredi dernier, lors d'un prime dantesque.

Il ne reste désormais plus que trois couples en lice dans DALS : la chanteuse Lénie et Jordan Mouillerac, le nageur Florent Manaudou associé à Elsa Bois, et le footballeur Adil Rami qui danse avec Ana Riera. Les trois finalistes de Danse avec les stars seront départagés sur un freestyle dès l'entame du prime. Une première manche qui verra déjà un des trois couples quitter l'aventure, sur décision du jury.

Les deux binômes encore qualifiés auront ensuite deux danses à effectuer. Tout d'abord, ils devront reproduire une prestation marquante de la saison (selon les qualifiés, il s'agira pour Adil Rami de son tango argentin sur "Skyfall", de la rumba sur "L'hymne à l'amour" pour Lénie et de la salsa sur "Dirty Dancing" pour Florent Manaudou). Un deuxième et ultime passage est ensuite prévu avec une danse inédite : Adil Rami tentera un quickstep, Lénie s'essayera à une valse, tandis que Florent Manaudou devra surprendre avec un jive.

"J'aurais tellement voulu être là" dit Natasha St-Pier

Le gagnant ou la gagnante de Danse avec les stars sera ensuite désigné par les téléspectateurs. Mais il ou elle n'aura pas la chance de recevoir son trophée des mains de Natasha St-Pier, grande gagnante de l'édition 2024. Une édition mouvementée qui l'avait vue s'opposer frontalement à Inès Reg, avec des clashs et des intimidations rapportés en coulisses.

Pourtant, comme elle l'a expliqué au Parisien cette semaine, l'absence de Natasha St-Pier n'a rien à voir avec son passif dans DALS. "C'est ma plus grosse tristesse. Nous avons envisagé tous les moyens mais je serai en spectacle à plus de deux heures de route de Paris…", a-t-elle tenu à préciser dans le quotidien. "J'aurais tellement voulu être là car cette émission me tient vraiment à cœur et représente beaucoup pour moi."

Inès Reg ? "Je l'appréciais, je la respectais"

Natasha St-Pier souligne aussi avoir "suivi et aimé cette saison", sans donner pour autant de pronostic, saluant Lénie, "impressionnante de talent", et les sportifs pour "la fluidité et la souplesse" qu'ils ont su insuffler à leur puissance physique. Quant au clash avec Inès Reg, il n'est pas tout à fait oublié.

La gagnante de DALS goûte peu que l'humoriste fasse chanter son titre "Tu trouveras" à son public lors de ses représentations et juge même "triste" que ce soit leur "conflit" passé qui suscite le plus de commentaires sur le spectacle. "C'est dommage car, sincèrement, je n'ai jamais détesté Inès Reg et si je lui ai fait cette blague ratée, c'est parce que je l'appréciais, je la respectais et j'avais envie de rigoler avec elle. Je n'ai pas vu son spectacle mais j'ose espérer qu'elle a autre chose à proposer", conclut Natasha St-Pier, amère.