Danse avec les stars : une intrusion sur le plateau de la finale, la présence de cet invité surprise n'était pas prévue

"Danse avec les stars" 2025 désigne son grand gagnant ce vendredi, avec une finale très attendue. Mais une intrusion bouscule déjà le combat entre Lénie, Florent Manaudou, et Adil Rami.

La saison 14 de Danse avec les stars touche à sa fin, après plusieurs semaines de compétition acharnée. Ce vendredi 25 avril, les téléspectateurs de TF1 vont découvrir en direct le nom du grand vainqueur parmi les trois célébrités encore en lice. La chanteuse Lénie, le footballeur Adil Rami et le nageur Florent Manaudou s'affrontent lors d'un prime exceptionnel, pour tenter de remporter le trophée tant convoité.

Cette année encore, la production de DALS a vu les choses en grand pour offrir un show mémorable aux millions de fans de l'émission. Les trois finalistes ont été invités à préparer trois prestations. La première est un freestyle mélangeant plusieurs styles de danse sur une musique imposée. À l'issue de ce premier passage, un des couples sera déjà éliminé par le jury.

Les deux derniers finalistes de Danse avec les stars 2025 auront alors deux ultimes danses à présenter, dont une chorégraphie marquante de leur parcours à revisiter et un nouveau défi, en présentant une danse inédite. Selon les duos encore en lice, l'ex footballeur de l'OM se frottera à un quickstep, l'une des danses les plus rapides et techniques du répertoire. La chanteuse Lénie, elle, devra démontrer toute sa grâce sur une valse viennoise. Quant au champion de natation, il enflammera le dancefloor avec un jive endiablé, sur un tempo effréné.

Après ce marathon, les téléspectateurs de Danse avec les stars seront invités une dernière fois à soutenir leur candidat préféré. Les votes seront alors suspendus avant la coupure pub. Au retour à l'antenne, Camille Combal demandera aux finalistes de se placer derrière lui, face au public. Le présentateur prononcera alors la phrase tant attendue : "Le gagnant de Danse avec les stars 2025 est… ". Il ouvrira l'enveloppe contenant le nom du vainqueur pour un dernier moment de suspense insoutenable.

Mais la soirée pourrait connaitre plusieurs rebondissements et on sait d'ores et déjà qu'une intrusion va venir perturber le show. Un invité surprise, dont la présence n'était pas prévue par les téléspectateurs, va en effet s'immiscer sur le plateau : un drôle de Brocoli de taille humaine, viendra interrompre les danses sur le parquet de la finale de Danse avec les stars. Selon les confidences de TF1 que nous avons recueillies, pas de danger : il s'agit en réalité d'un des personnages de Mask Singer, dont la saison 2025 va débuter vendredi prochain, prenant immédiatement la suite de DALS.

La chaîne assure même qu'il ne faut par manquer "ce moment crucial où il révélera un indice essentiel pour les enquêteurs en herbe !" "Soyez attentifs, de nouveaux indices vous attendent d'ici le vendredi 2 mai (date de l'a reprise de Mask Singer - NDLR) tant sur TF1 que sur les réseaux sociaux (TF1, TF1+, Mask Singer). Cette chasse aux trésors ne fait que débuter…", écrit la Une dans un communiqué. On sera donc sur nos gardes dès ce soir.