QUIZ TF1. La série anglaise autour d'une affaire de triche au jeu "Qui veut gagner des millions" est diffusée sur TF1. On vous raconte la véritable histoire de Charles Ingram, protagoniste de la série Quiz.

[Mis à jour le 30 juin 2021 à 20h45] En 2001, Charles et Diana Ingram ont monté une escroquerie afin de remporter la version anglaise du jeu Qui veut gagner des millions. C'est ce scandale qui est raconté dans la mini-série Quizz, dont les trois épisodes sont à découvrir le 30 juin 2021 sur TF1. Mais que s'est-il vraiment passé ? Les 9 et 10 septembre 2001, Charles Ingram participe à l'émission Who wants to be a millionnaire, dans l'espoir de décrocher le gros lot.

Comme on peut le voir dans la série Quiz, Charles Ingram bute sur les premières questions et utilise tous ses jokers, avant de réaliser un sans faute dès le lendemain. Particularité de son passage à l'antenne : il réfléchit beaucoup et énumère ses réflexions et hésitations à voix haute. Il enchaîne les bonnes réponses jusqu'à remporter un million de livres sterling. Ci-dessous, retrouvez la vidéo de la victoire de Charles Ingram en 2001, quelques jours avant que le scandale n'éclate.

Cette victoire, aussi soudaine qu'inattendue, pose rapidement question et on suspecte Charles Ingram d'avoir triché. La production remarque en effet que des toussotements du candidat suivant, Tecwen Whittock, surviennent à chaque bonne réponse, lorsqu'Ingram réfléchit à voix haute. Enregistrée avant la diffusion, l'émission n'est jamais diffusée et l'enregistrement est remis à la police. Charles et Diana Ingram se voient retirés leurs gains et sont jugés coupables deux ans plus tard d'escroquerie. Ils sont notamment condamnés à une peine de 18 mois de prison avec sursis et 30 000 livres d'amende. Le couple clame toutefois son innocence.

en savoir plus

Synopsis - En 2001, le jeu Qui veut gagner des millions (Who wants to be a millionaire?) est la dernière obsession du public anglais. Charles Ingram remporte la somme maximale... mais le lendemain de sa victoire, la production s'interroge : Charles Ingram aurait-il triché ? Inspirée d'une histoire vraie, cette série britannique revient sur cet immense scandale qui a marqué la télévision anglaise.

Qui est l'adaptation en série d'une histoire vraie qui a fait scandale au sein de la télévision anglaise. Charles Ingram est un ancien militaire britannique né en 1963. Il se fait connaître en 2001, en participant au jeu Who wants to be a millionnaire, version anglais de Qui veut gagner des millions. Lors de son passage dans l'émission, il répond successivement à une quinzaine de questions de façon correcte, ce qui lui permet de gagner 1 million de livres sterling (l'équivalent d'1,5 millions d'euros).

Mais en réalité, le candidat trichait grâce à des complices dans le public : son épouse, Diana Ingram, et Tecwen Whittock, un universitaire. Charles Ingram énumérait les réponses à voix haute, faisant mine de réfléchir. Ses complices toussaient pour lui indiquer la bonne réponse, jusqu'à ce qu'il remporte le jeu en répondant juste à une quinzaine de questions.

Ce n'est que quelques jours plus tard que la production de Who wants to be a millionnaire commence à se poser des questions sur l'honnêteté du candidat. L'enregistrement de l'émission est alors remis à la police et une enquête est ouverte. Charles Ingram et ses complices sont par la suite reconnus coupables d'escroquerie. Ils sont condamnés en 2003 à 18 mois de prison avec sursis et à une amende de 30 000 livres.

Au casting de la série Quiz, on retrouve des acteurs reconnus. A commencer par Matthew Macfadyen, qui a incarné M. Darcy dans le film Orgueil et Préjugés (2005), et qui s'est récemment illustré dans la série Succession. Il incarne Charles Ingram dans Quiz. Dans le rôle de Chris Tarrant, le présentateur de Qui veut gagner des millions, le public de TF1 reconnaîtra Michael Sheen, vu dans Prodigal Son mais également dans les séries Masters of Sex et dans les films Twilight. L'épouse d'Ingram, Diana Ingram, est quant à elle jouée par Sian Clifford (Fleabag). Les fans d'Harry Potter et de Peaky Blinders reconnaîtront également l'actrice Helen McCrory dans le rôle de Sonia Woodley, qui a tourné la série peu de temps avant son décès en avril 2021.

Matthew Macfadyen : Charles Ingram

Michael Sheen : Chris Tarrant

Sian Clifford : Diana Ingram

Mark Bonnar : Paul Smith

Helen McCrory : Sonia Woodley

Michael Jibson : Tecwen Whittock

Aisling Bea : Claudia Rosencrantz

Trystan Gravelle : Adrian Pollock

Elliot Levey : David Briggs

Risteárd Cooper : David Liddiment

Jasmyn Banks : Nicola Howson

Andrew Leung : Kevin Duff

Martin Trenaman : DS Ferguson

Nicholas Woodeson : Nicholas Hilliard

Paul Bazely : Lionel de Legal

Quiz est diffusée sur la chaîne TF1 une seule soirée, le 30 juin 2021 dès 21h05. Les trois épisodes de la mini-série sont proposés à la suite sur la première chaîne. Sache que la série britannique est également disponible en streaming sur Salto, et sera mise en ligne en replay sur MyTF1 dès le lendemain de sa diffusion.

Quiz - au programme TV sur TF1 le 30 juin 2021