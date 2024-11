Guerre en Ukraine : l'escalade se poursuit avec cette nouvelle arme lourde de la Russie

Kiev accuse la Russie d'avoir lancé un missile intercontinental, une arme lourde possiblement nucléaire et jamais utilisée, sur la ville de Dnipro à l'est de l'Ukraine ce jeudi 21 novembre. Une attaque qui, si elle est avérée signe une nouvelle escalade du conflit.

Nouvelle étape franchie dans l'escalade militaire entre la Russie et l'Ukraine ? Ce jeudi 21 novembre, Kiev a annoncé que la ville de Dnipro, à l'est du pays, a été ciblée par Moscou avec une arme lourde, potentiellement nucléaire, encore jamais utilisée dans la guerre en Ukraine. "Un missile balistique intercontinental a été lancé depuis la région russe d'Astrakhan", soit à plus de 1 000 kilomètre de la cible, a précisé l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Une autre source ukrainienne a insisté auprès de l'AFP pour dire qu'il s'agissait d'une "première fois" après plus de deux ans et demi de conflit armé entre les deux pays. Mais l'usage d'une telle arme est loin d'être anodin. Ces missiles ont une portée de plus de 5 500 kilomètres et sont conçus pour transporter des ogives nucléaires, bien qu'ils peuvent également être armés avec une charge explosive conventionnelle. En l'occurrence, une source militaire ukrainienne a précisé à l'AFP que le missile ne portait pas d'ogive nucléaire. De son côté, le Kremlin se refuse à tout commentaire sur l'attaque dénoncée par l'Ukraine. "Je n'ai rien à dire sur ce thème" s'est contenté dire le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov lors de son briefing quotidien devant la presse.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis jeudi filme une attaque lancée du Dnipro pouvant correspondre à un tir de missile intercontinental. Mais l'attaque doit encore être avérée.

Une attaque "jamais vue"

Cette attaque impliquant un missile intercontinentale intervient seulement quelques jours après une "attaque massive" de la Russie contre l'Ukraine et après que Vladimir Poutine a pris la décision d'abaisser le seuil de déclenchement pour le lancement d'une frappe nucléaire en signant un décret allant dans ce sens. Désormais, la Russie se réserve le droit de recourir à l'arme nucléaire en cas d'attaque "massive" d'un pays non-nucléarisé mais soutenu par une puissance nucléaire, comme l'est l'Ukraine épaulée par les Etats-Unis, mais aussi par la France.

Un ensemble d'action qui a l'effet d'une nouvelle menace nucléaire. Le président russe a souvent brandi cette menace depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, mais cette fois les mots s'accompagnent de frappes concrètes. Et ces actions sont hautement symboliques puisque le missile intercontinental, développé durant la guerre froide comme une mesure de dissuasion nucléaire, n'a jamais été utilisé par les quelques puissances qui en sont dotées. Mais il s'agit "davantage d'un avertissement qu'autre chose", selon une source militaire française contactée par le Figaro. Reste que "si c'est avéré, c'est sérieux. Cela permettrait aux Russes de souligner à la fois leur détermination et leur crédibilité (opérationnelle, technique et politique - les trois ingrédients de la dissuasion nucléaire)", a ajouté un autre haut gradé au journal. Et un autre de compléter toujours auprès du Figaro : "Si c'est confirmé, c'est symboliquement très fort. Du jamais vu".

Face à cette stratégie russe, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a estimé devant la commission du Congrès américain que "leur doctrine nucléaire révisée et leur rhétorique sur l'utilisation des armes nucléaires ne sont rien d'autre que du chantage". Reste que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a montré des signes d'inquiétudes. Une crainte toutefois plus lié à l'arrêt de l'envoi d'aides américaines à Kiev qu'a l'utilisation effective d'une arme nucléaire par Moscou.