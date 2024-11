Miss France 2024 : aucune candidate n'a trouvé la réponse à cette question de culture générale, les organisateurs embarrassés

Voilà qui met les organisateurs du concours Miss France dans l'embarras : toutes les candidates se sont trompées à cette question du test de culture générale. Et la raison est encore plus gênante...

Pour cette nouvelle année et nouvelle organisation, le concours Miss France avait tout à prouver. Et déjà, ça pêche. Après le départ de Sylvie Tellier, c'est Cindy Fabre, élue Miss France en 2005, qui a pris la direction nationale du concours. C'est elle, ainsi que Frédéric Gilbert, nommé à la direction générale de la société, qui ont créé le nouveau test de culture générale, note Le Figaro TV.

Premier objectif de cette épreuve revisitée : réparer les erreurs du passé. En 2023, la moyenne des notes était historiquement basse. Il fallait donc revoir la copie. Adieu en partie aux questions à choix multiples. Pour les catégories d'actualité, de logique et de mathématiques, les 30 prétendantes avaient le champ libre pour tenter de trouver les réponses. Et pour les mathématiques et la logique, elles n'avaient que 30 secondes pour répondre à chaque question.

Dans l'épreuve également, des questions d'histoire comme d'actualité, notamment sur les Jeux Olympiques 2024 qui ont eu lieu à Paris cet été. Et c'est l'une de ces dernières qui a posé problème. Qu'une question soit difficile et ait une moyenne très basse, ça arrive. Mais qu'aucune prétendante à la couronne ne trouve la réponse ? En QCM, c'est statistiquement très peu probable, si ce n'est impossible. De quoi bien embêter l'organisation.

L'une des questions à choix multiples portait sur Marie-José Pérec, l'athlète qui a allumé la vasque olympique le soir de la cérémonie d'ouverture des JO. La voici : "Cette athlète a marqué l'histoire du sport français car...". Et les quatre propositions :

Elle détient le record olympique du 400 mètres féminin depuis 1996.

Elle est la première femme à être devenue championne olympique sur 400 mètres.

Elle a été la plus jeune médaillée de l'histoire des JO.

Elle est la seule athlète féminine française à être triple championne olympique.

Eh oui, vous vous en doutez... Aucune de ces réponses n'est bonne ! Mais qu'elle était celle censée être juste ? La dernière. Et elle a bien été la seule athlète à obtenir trois titres aux JO… pendant un temps. Marie-José Pérec a remporté trois médailles d'or, une en 1992 à Barcelone sur 400 mètres puis deux en 1996 à Atlanta sur 200 et sur 400 mètres. Mais elle n'est plus la seule. La cycliste Félicia Ballanger a également remporté trois titres olympiques : elle a été médaillée d'or en vitesse en 1996 à Atlanta puis en 2000 à Sydney, et a remporté l'or au 500 mètres en Australie. Marie-José Pérec n'a été la seule à avoir atteint les trois médailles que pendant quatre ans. Les quatre réponses étaient donc toutes fausses.