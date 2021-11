REBECCA TF1. Adaptation de la série britannique "Marcella", "Rebecca" réunit plusieurs acteurs au casting, comme Anne Marivin ou Benjamin Biolay.

Rebecca est la dernière série policière au programme tv les jeudis soirs sur TF1. Adaptation de Marcella, fiction britannique, la proposition de TF1 suit le quotidien d'une policière de la Criminelle qui souffre de pertes de mémoires. En pleine dépression, elle voit sa vie familiale s'effondrer, jusqu'aujour où elle enquête sur une série de meurtres dont l'auteur pourrait être un tueur qu'elle traquait six ans auparavant. Parmi les victimes, on compte la maîtresse de son mari. Rebecca en vient à se demander : est-elle coupable de ces meurtres au moment de ses "black-outs" ?

Rebecca réunit un casting cinq étoiles. Dans le rôle-titre de la série de TF1, on retrouve l'actrice Anne-Marivin, que le public a davantage l'habitude de voir dans des comédies (Bienvenue chez les Ch'tis) que des drames policiers. Son mari est incarné par le chanteur Benjamin Biolay, qui a déjà tenté plusieurs escursions saluées au cinéma. Patrick Timsit joue de son côté un tueur en série face à Samir Guesmi (Les Revenants) et Clotilde Courau (Babysitting, L'absente) incarnent des membres des forces de police. Enfin, Grégorie Montel (Dix pour cent) et Valérie Karsenti (Scènes de ménages) incarnent respectivement le frère et la mère de la victime.

Synopsis - Six ans après avoir abandonné la traque d'un tueur en série, Rebecca souffre de dépression, de pertes de mémoire et s'éloigne progressivement de son mari et de son fils. Lorsqu'une nouvelle série de meurtres lui rappelant les crimes commis il y a six ans se produit, elle reprend l'enquête, avant de découvrir que l'une des victimes est la maîtresse de son mari. Serait-elle coupable sans qu'elle ne le sache ?