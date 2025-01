Ligue 1 : une lutte acharnée pour le podium, classement et résultats

Retrouvez les résultats et le classement complet du championnat de France de Ligue 1.

Dernières mises à jour

10:40 - Un choc entre Nice et Lille La nouvelle journée de championnat propose un choc dès vendredi soir entre le LOSC et l'OGC Nice. 3e et 4e du classement, les deux équipes peuvent réaliser un petit break pour s'installer durablement sur le podium de la Ligue 1. Dans l'autre match de la journée, Monaco devra prendre les 3 points chez un Montpellier très malade pour ne pas perdre le contact avec l'OM.

Pour cette saison 2024-2025, Dazn a récupéré les droits. La formule d'abonnement regroupe 8 matches de L1 par journée (beIN Sports, diffuseur du match restant, aura le premier ou le second choix, en alternance une semaine sur deux) et le reste de l'offre de la plateforme (Betclic Élite, MMA, boxe, Ligues féminines de football...) coûte 29,99 euros par mois avec un engagement d'un an. Sans engagement, et avec un préavis d'un mois pour une annulation, le tarif de ce " DAZN Unlimited " grimpe à 39,99 euros mensuels.