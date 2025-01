Open d'Australie 2025 : les images de l'immense exploit de Monfils, scores et résultats en direct

Très tôt samedi matin, le Français Gaël Monfils s'est payé le numéro 4 mondial Taylor Fritz pour filer en huitième de finale.

Traditionnellement, l'Open d'Australie lance l'année tennistiquement parlant. Malgré quelques tournois de préparation dès la fin décembre, l'Australian Open est le premier rendez-vous incontournable pour les stars du tennis et les fans de la petite balle jaune. En 2025, l'année s'annonce passionnante avec un Nadal retraité, un Djokovic qui ne jouera plus tous les tournois et de nouveaux noms qui semblent déjà écraser le circuit comme Carlos Alcaraz ou encore Jannik Sinner, lauréat de son premier Grand Chelem en Australie l'année dernière. Les Français, à l'image d'un Gaël Monfils impérial face à Taylor Fritz au 3e tour (voir les images plus bas) ne sont pas à négliger et pourraient être la belle surprise de ce début d'année.

Retrouvez tous les scores en direct de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l'année avec une mise à jour des scores en quasi temps réel.

Découvrez tous les résultats du tableau masculin de l'Open d'Australie 2025 avec une mise à jour en quelques minutes après la fin des rencontres.

Découvrez tous les résultats du tableau féminin de l'Open d'Australie 2025 avec une mise à jour en quelques minutes après la fin des rencontres.