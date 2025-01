De quoi est mort David Lynch, réalisateur légendaire d'Elephant Man et Twin Peaks ?

11:29 - Kyle Machlachlan pleure David Lynch

"Il va me manquer plus que ce que les limites du langage peuvent exprimer et plus que ce que mon coeur peut supporter". Kyle Machlachlan, révélé par David Lynch dans Dune avant de jouer sous sa direction dans Twin Peaks et Blue Velvet, perd un ami cher avec la mort du réalisateur. Sur Instagram, l'acteur a rendu un hommage bouleversant à "la personne la plus authentiquement vivante qu'il a jamais rencontré", celui à qui il "doit toute sa carrière et sa vie". "Je le voyais comme un homme énigmatique et intuitive, qui avait un océan de créativité qui s'échappait de lui. Le monde a perdu un artiste remarquable, j'ai perdu un ami cher qui a imaginé un futur pour moi et m'a permis d'explorer des mondes dont je n'avais même pas conscience. Son amour pour moi, et l'amour que j'avais pour lui était le résultat d'une rencontre cosmique de deux êtres capables de voir le meilleur d'eux-mêmes dans l'autre. Mon monde est bien plus rempli parce que je l'ai connu, et bien plus vide maintenant qu'il est parti."