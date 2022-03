Ici tout commence du 16 mars 2022 : Souleymane en danger de mort ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 357 d'Ici tout commence ce mercredi, Souleymane entame une grève de la faim et de la soif pour espérer sauver Deva de l'expulsion. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 16 mars 2022, Souleymane promet à Deva de se battre pour elle. Ce dernier s'offusque que l'équipe pédagogique n'agisse pas pour aider l'étudiante et décide de prendre les choses en main : il annonce dans une vidéo sur les réseaux de l'Institut qu'il entame une grève de la faim et de la soif jusqu'à ce que Deva puisse rester en France. Emmanuel exige qu'Antoine agisse, mais le proviseur refuse, fier de l'engagement de son fils. Mais Constance le met en garde : trois jours sans boire et le jeune homme risque de mourir. Lorsqu'il l'apprend, Souleymane reste à déterminer : il ne boira pas, afin de pouvoir sauver Deva, dont le temps en France est compté. Cette dernière découvre le sacrifice fait par le jeune homme pour elle et l'embrasse.

Toujours dans l'épisode 357 d'Ici tout commence au programme tv ce mercredi, Florence et Léna continuent de trouver Tom distant. Florence décide de lui rendre visite à l'Institut pour tirer les choses au clair. De son côté, Tom s'excuse auprès d'Ambre et lui avoue qu'elle compte beaucoup pour lui. Les deux ex décident de rester ami d'un commun-accord. Mais Florence arrive au même moment. Alors qu'Ambre reconnaît celle qu'elle connait comme la mère célibataire dans le besoin, Tom l'interrompt et met fin à la conversation. Florence lui demande alors des explications et découvre qu'il ment à son sujet. On découvre alors qu'ils sont en couple ! Florence s'inquiète que Tom n'assume plus leur relation, mais le jeune homme lui confie qu'il préfère séparer sa vie de couple et de famille, avec sa vie à l'Institut.

Enfin, dans Ici tout commence ce mercredi 16 mars, la cheffe Guinot demande aux élèves de revisiter le kebab de manière gastronomique. Enzo est très enthousiaste devant cet exercice, contrairement à Charlène. En conséquences, Claire décide de faire travailler les deux élèves en binôme. Mais Enzo trouve les idées de Charlène trop sophistiquées, Charlène pas assez. La cheffe Guinot se range cependant du côté de Charlène, déplorant que la proposition d'Enzo manque de finesse. Pas convaincu par la critique de sa professeure, Enzo décide de faire goûter sa création à l'un des clients fidèle du Double A. Ce dernier apprécie la proposition et estime que le plat a sa place à la carte du restaurant de l'Institut. Il décide même d'immortaliser la proposition d'Enzo avec son portable. Va-t-il poster le plat sur les réseaux sociaux ?