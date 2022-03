Résumé de Demain nous appartient dès le 28 mars 2022

Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 28 mars 2022, la police soupçonne Bart d'avoir tué Léa. Résumé et spoilers.

Dans les épisodes de DNA de la semaine du 28 mars, Bart est le principal suspect concernant le meurtre de Léa Courcelles. Plusieurs éléments l'accusent et la police se voit obligée de le placer en détention préventive. En effet, un témoin l'a vu se disputer avec la jeune femme peu avant sa mort. De plus, les enquêteurs ont découvert qu'il avait supprimé les messages envoyés à Charlie, Noor, Garance et Gabriel. Bart maintient qu'il est innocent, mais Louise est inquiète, ses mensonges à répétition la font douter. Par ailleurs, l'enquête mènera à la découverte d'un squelette dans le sous-sol du lycée. Cela a-t-il un lien avec le secret que Bart voulait à tout prix dissimuler ?

Ailleurs à Sète, le défi que Samuel et Victoire se sont lancé leur pèse de plus en plus. Ils ne supportent plus que leur vie sexuelle soit devenue le principal sujet de conversation entre leurs collègues de l'hôpital. Et puis, il faut bien reconnaître qu'ils ont beaucoup de mal à résister. À tel point qu'ils se demandent s'il ne vaudrait pas mieux arrêter pour enfin céder à la tentation. Victoire et Samuel vont-ils finalement craquer ? De leur côté, leurs ex ne se posent pas autant de questions. Car oui, dans les épisodes de DNA diffusés à partir du 28 mars, Alma et Benjamin tombent dans les bras l'un de l'autre ! Un nouveau couple à Sète ?

Enfin, dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés la semaine du 28 mars sur TF1, après le départ précipité d'Irène, Chloé présente aux élèves le nouveau CPE du lycée Agnès Varda : Étienne Curtis. C'est le choc pour Dorian qui n'était pas au courant. Il verra désormais son père tous les jours au lycée. Cerise sur le gâteau, après avoir lancé quelques blagues gênantes, le nouveau CPE aborde le sujet de la sexualité à l'occasion du Sidaction. De quoi mettre définitivement mal à l'aise le jeune homme.