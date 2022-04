Résumé de Plus belle la vie épisode 4512 du 5 avril 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4512 de Plus belle la vie du mardi 5 avril 2022, la police arrête Alexandre. Résumé.

Dans l'épisode 4512 de Plus belle la vie du 5 avril, la police arrête tous les joueurs de poker, sauf Alexandre qui est introuvable. En apprenant qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour une affaire d'homicide liée à des dettes de jeu, Fanny prétend ne pas avoir eu de nouvelles de lui, mais elle ment. Il lui a en effet donné rendez-vous pour partir avec elle. Elle ignorait le motif et le lieu de ce départ précipité et confie à Romain qu'elle s'en veut. Si elle fuit avec Alexandre, Fanny pourrait se rendre coupable de quelque chose de grave. Le soir venu, alors qu'Alexandre rejoint Fanny, il se fait arrêter par la police. Aurait-il quelque chose à voir avec la mort de Coralie ?

Ailleurs à Marseille, toujours dans l'épisode de Plus belle la vie du 5 avril, la tension est plus que palpable entre Luna et la belle-mère de Bastien. Il est clair que les deux femmes ne s'apprécient guère, elles ne font d'ailleurs aucun effort pour s'en cacher. Tandis que Charlotte ne cesse de faire des remarques désobligeantes, Luna ne se laisse pas faire, même si elle est bien obligée de prendre son mal en patience. Elle ignore que Charlotte a un plan pour que ses petits-enfants retrouvent leur maman. Pour cela, elle commence par amadouer Sunalee en l'emmenant faire du shopping. L'occasion rêvée pour monter la jeune fille contre Luna.

Enfin, dans l'épisode de PBLV diffusé sur France 3 le mardi 5 avril, Gabriel est toujours au plus bas. Au bar du Mistral, il carbure au calva et au flipper. Agacé par les attentions un peu trop envahissantes de Thomas, il a besoin d'oublier ses problèmes et de se détendre. Même Céline, qui a décidé d'intervenir, est incapable de le faire sortir du bar. Alcoolisé et hypnotisé par le flipper, Riva confie à Céline qu'il jouait à ce même jeu quand il était interne. Il lui suffisait de glisser une pièce pour tout oublier. Incontrôlable, Gabriel vient de battre son record et ne pense qu'à fêter ça.