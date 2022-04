Résumé de Plus belle la vie de la semaine du 25 avril 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans les épisodes de Plus belle la vie diffusés à partir du 25 avril 2022, Jacob kidnappe un autre policier. Résumé.

Dans les épisodes de Plus belle la vie de la semaine du 25 avril, Camille tente de trouver une solution afin d'éviter que Jacob ne cède à ses pulsions et tue Kévin. Elle est décidée à renoncer à lui pour qu'il ait la vie sauve. Le problème, c'est qu'elle a beau essayer, elle n'arrive pas à l'oublier. Pour Jacob, la solution est simple, il suffit de se débarrasser de Kévin. Evidemment, Camille s'y oppose. Si Jacob le tue, il ne la reverra plus. N'y tenant plus, Jacob épie Kévin avec une corde et un taser… mais il jette finalement son dévolu sur Martial, un autre jeune policier. Une course contre la montre commence pour la police afin de le retrouver vivant.

Toujours à Marseille, le jour de l'entrevue de Riva avec le Conseil de l'Ordre arrive enfin. Céline le briefe sur ce qu'il doit dire, il doit mettre en avant son empathie pour ses patients, son rapport de stage très positif… mais Gabriel n'a qu'une seule idée en tête, il est toujours convaincu qu'il a été piégé. Pendant son entretien, il clame son innocence et affirme qu'Anthony a falsifié le protocole opératoire. Résultat : Gabriel se fait radier de l'Ordre des médecins. Mais dans les épisodes de Plus belle la vie diffusés à partir du 25 avril, il se pourrait que Riva trouve enfin le moyen de prouver son innocence.

En parallèle, dans les épisodes de PBLV diffusés sur France 3 à partir du 25 avril, le moment est venu pour Gérard d'aller en prison. Il va purger sa peine pendant deux ans. Kévin est perturbé que son oncle soit condamné pour une faute qu'il n'a pas commise, mais Gérard lui explique que même si cette fois-ci il était innocent, il veut payer pour toutes les autres arnaques qu'il a commises. Le moment est venu pour Gérard de faire ses adieux à Carmen. Elle ne l'a pas pardonné, mais les larmes aux yeux, elle lui demande de prendre soin de lui en prison.