Résumé de Plus belle la vie épisode 4555 du 10 juin 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4555 de Plus belle la vie du vendredi 10 juin 2022, Elisa accuse à tort Abdel de lui avoir menti. Résumé.

Dans l'épisode 4555 de Plus belle la vie du 10 juin, après avoir passé la nuit ensemble, Abdel et Elisa roucoulent comme deux tourtereaux. Ils se disent qu'ils sont bien ensemble et Elisa l'invite à la soirée du nouveau bâtonnier. Mais pendant ce temps, Tim fait une découverte : il y avait du ciment frais sur le chantier, une dalle a dû être coulée dans la nuit, peut-être pour y cacher un cadavre… Voulant en savoir plus, Tim refuse la contre-proposition. Abdel est bien embêté de devoir annoncer la nouvelle à Elisa et alors qu'ils passent une bonne soirée, il lui fait part de la décision de Tim. L'avocate accuse Abdel de lui avoir menti, d'avoir profité d'elle pour la mettre dans son lit et le gifle.

En parallèle, dans l'épisode de PBLV du vendredi 10 juin, Lola, Noé et Jules s'apprêtent à taguer la façade du lycée mais Blanche les arrête. Pour que Rochat accepte de faire un bal à Scotto, il va falloir jouer en finesse. Selon Blanche et Nathan, il faut créer un événement autour du compositeur Vincent Scotto pour le 70e anniversaire de sa mort. Ils attirent l'attention de Rochat en soulignant qu'un tel hommage serait bénéfique pour la réputation du lycée. Pour le plus grand plaisir des élèves, le proviseur annonce aux élèves qu'ils termineront en beauté l'année avec une soirée en l'honneur de Scotto. Lola prendra la tête de l'organisation et sera chargée d'avoir des idées à coût zéro.

Au Mistral, les patients du docteur Vidal redoublent de compliments et de cadeaux pour lui faire comprendre à quel point il est important pour eux. Sylvia et Emilie ont tout organisé, Romain le sait et pense qu'elles y vont un peu fort. Il n'a pas besoin de tout ça pour se sentir bien à Marseille, même s'il reconnaît qu'on lui offre une belle opportunité professionnelle et qu'il va devoir y réfléchir. Pour sa part, Fanny est persuadée qu'il va partir et lui en veut. Dans l'épisode de Plus belle la vie diffusé sur France 3 le 10 juin, trouvant la réaction de leur colocataire excessive, Sylvia et Emilie comprennent qu'elle ressent peut-être plus que de l'amitié pour Romain…Et si elles avaient là le moyen de le faire rester à Marseille ?