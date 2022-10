Résumé de Plus belle la vie dès le 3 octobre 2022

Dans les épisodes à venir de Plus belle la vie dès le lundi 3 octobre 2022, le Mistral fait ses adieux au patriarche du quartier. Résumé.

Dans les épisodes de Plus belle la vie diffusés à partir du lundi 3 octobre, c'est l'anniversaire des jumeaux Lola et Kylian ! Thomas leur a préparé un super petit-déjeuner et leur dit qu'il est heureux de les avoir comme frère et sœur. De son côté, Roland partage un moment de complicité avec Mirta avant d'accueillir François, arrivant des États-Unis. Toute la famille Marci prend une photo pour immortaliser le moment et Lola et Noé réussissent à se parler de nouveau. Alors que Roland confie à Mirta être heureux de la situation et joue une partie de foot avec son arrière-petit-fils Mathis, le vieil homme tombe subitement au sol, victime d'une crise cardiaque.

Alors qu'il semblait inoffensif en prison, Livia continue à avoir une emprise sur Céline qui est sur le point de poignarder Vincent. Dans les épisodes à venir à parti du lundi 3 octobre, Vincent essaie de convaincre son ex de l'épargner en lui faisant notamment lire une lettre d'amour qu'il a rédigée à son intention. Dans sa cellule, Livia marmonne et Ariane le surprend en train de susurrer "Tuez-le" et remarque le pentacle dans sa main. La policière s'en empare et Céline réalise tout d'un coup que Vincent n'a jamais cessé d'être amoureux d'elle. Ariane et Nebout n'arrivent pas à joindre Céline et Vincent au téléphone alors ils débarquent chez Chaumette et le surprend au lit avec Céline.

Dans les épisodes à venir de PBLV diffusés à partir de lundi 3 octobre sur France 3, Kevin n'a pas eu de nouvelles d'Alexandra de tout le week-end et la stagiaire appelle le commissariat pour dire qu'elle est malade et ne viendra pas. C'en est trop pour Kevin qui débarque chez Alexandra et lui fait une déclaration d'amour. Touchée, elle lui dit que la réciproque est vraie… mais elle a un lourd secret qu'elle n'est pas encore prête à partager avec lui.