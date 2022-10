Résumé de Plus belle la vie dès le 10 octobre 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans les épisodes de Plus belle la vie à partir du lundi 10 octobre 2022, un homme de main de Pavel enlève Luna après que Bastien prévienne la police. Résumé.

Dans les épisodes à venir de Plus belle la vie diffusés dès le lundi 10 octobre, Kylian ne comprend pas pourquoi son père a légué le bar à Charles Frémont. L'homme, qui se traîne une réputation d'escroc, rebaptise le Mistral "Le Charle's" et place dans l'établissement de grandes ambitions. Toujours derrière le comptoir, Kylian rumine et Frémont apprend à François et Thomas que Roland lui a donné le bar après que ce dernier lui a sauvé la vie dans la rue.

Toujours à Marseille, Bastien est au commissariat pour indiquer que Pavel et Lorraine Fournier se cachent dans l'hôtel. Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, le procureur Revel décide de lancer une opération au Zéphyr et demande à Bastien d'évacuer l'établissement préalablement. De son côté, Ariane promet à Stan un aménagement de peine s'il les aide à arrêter Pavel. Mais le plan échoue et Pavel et Fournier quittent l'hôtel avant d'être attrapés. Quant à Luna, elle se fait enlever sous ses yeux…

Enfin, dans les futurs épisodes de Plus belle la vie, c'est le jour de l'inspection de Laetitia. Très tendue, elle demande à ses élèves de faire bonne impression devant l'inspectrice. Ne jouant pas le jeu comme à son habitude, Betty tente de la déstabiliser, ce qui fonctionne. Après le cours, l'enseignante va parler à l'inspectrice des sacrifices qu'elle a faits dans sa vie, emportée par ses émotions. Rochat téléphone au rectorat pour intervenir.