Résumé de Plus belle la vie épisode 4638 du 13 octobre 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4638 de Plus belle la vie du jeudi 13 octobre 2022, le policier a pris beaucoup trop de risques. Résumé.

Dans l'épisode 4638 de Plus belle la vie du 13 octobre, face à Mirta déprimée, Léo promet de retrouver sa fille. Il demande alors à Agathe d'agir, mais cette dernière pense surtout à fuir. Léo lui demande de rester concentrée sur l'objectif et promet d'obtenir sa remise en liberté si elle fait tomber Pavel. Ils mettent à exécution leur plan : elle entre dans la maison de Pavel, le croise mais le truand remarque bien sa nervosité. Elle la justifie en disant qu'elle a peur de retourner en prison. Pavel passe aussi à son plan en briefant trois prostituées qui vont faire semblant de travailler pour le ministère de la Justice.

En parallèle, le procureur a convoqué Jean-Paul et Ariane pour savoir où ils en sont. Mais Revel est plus préoccupé par son rendez-vous avec le directeur du cabinet du ministre de la Justice. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Léo comprend que Revel est la cible de Pavel et lui demande de ne rien changer à ses plans, et de le prévenir quand elle retrouvera Luna dans la bâtisse. Revel entre dans la villa de Pavel en pensant rencontrer le ministre de la Justice et est installé dans un salon. Une coupe avec une dose de GHB lui est servi. Pendant ce temps, Agathe explore l'étage. A l'extérieur, en planque dans sa voiture, Léo s'inquiète de ne recevoir aucune nouvelle d'elle. Dans le manoir, elle a retrouvé Luna et la gifle pour la réveiller. Mais elle ne veut plus partir. A l'extérieur, un homme de main de Pavel pointe son arme dans le dos de Léo.

Enfin, dans l'épisode 4638 de Plus belle la vie diffusé le 13 octobre sur France 3, Laetitia arrive dans la salle des profs qui lui réservent un accueil glacial. Elle se plaint à Rochat de ne pas avoir été félicitée pour son inspection mais, débordé de travail, il ne lui est d'aucun soutien. Un peu plus tard, elle est émue de voir que ses collègues lui ont en fait préparé un apéritif surprise. Rochat lui annonce qu'il a fait sa demande de titularisation définitive à Scotto. Laetitia croise par hasard une femme qui va postuler pour être femme de chambre au Zéphyr. Elle lui promet que le Zéphyr va lui porter chance.