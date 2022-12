Ici tout commence du 23 décembre 2022 : Clothilde et Joachim, c'est fini (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 563 d'Ici tout commence ce vendredi 23 décembre, Clotilde découvre que Joachim est de nouveau escort et le quitte. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 22 décembre] Dans l'épisode d'Ici tout commence 563 diffusé le 23 décembre sur TF1, Lola et Philippe se rendent au double A pour profiter du repas concocté par Emmanuel. Mais ils ne sont pas les seuls, Joachim et Clotilde sont là aussi. Lola est mal à l'aise et quitte la table précipitamment. Joachim feint de ne pas comprendre ce qui se passe. Lola raconte à Constance qu'elle doute de sa relation avec Philippe et Constance lui confie son escapade plus tôt dans l'année. Lola trouve que la situation est différente puisque Emmanuel l'aimait encore alors que son propre mari ne la voie plus. Elle finit par avouer son aventure à Philippe qui confronte Joachim. En entendant l'accusation, Clothilde comprend que son compagnon a repris ses vieux travers et elle rompt avec lui.

Toujours à l'institut, Thomas et Salomé continue de cacher leur relation et Kelly ignore que sa tante entretien une aventure avec son géniteur. Alyssia non plus ne se doute de rien : ni de la vie amoureuse de son père, ni du fait qu'il ait une fille cachée. Dans cet épisode d'Ici tout commence, Lætitia ne semble pas prête à accepter sa rupture et fera tout pour reconquérir son ex. Lors d'un déjeuner à l'institut, la vérité éclate quand l'ex-compagne de Thomas surprend le surprend en train d'échanger des regards avec Salomé. La vérité éclate et Alyssia apprend que Kelly est sa demi-sœur.

Finalement, dans l'épisode 563 d'Ici tout commence diffusé le 23 décembre sur TF1, Greg et Eliott se retrouvent avec passion et Greg ne veut plus qu'ils soient séparés. Ils doivent rentrer à la brigade où Benoit attend son fils. Il refuse d'abord que les deux hommes se remettent en binôme, mais fini par accepter et est très impressionné par leur menu. Benoit regrette que les deux soient ensemble, car il voudrait que son fils rejoigne sa propre brigade, mais il est persuadé que cette relation ne durera pas. Mais alors qu'Eliott rompt avec Judes, Greg s'apprête à le demander en mariage.