Ici tout commence du 12 janvier 2023 : Tom accusé à tort (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 577 d'Ici tout commence ce jeudi 12 janvier, Vic fait accuser Tom de l'empoisonnement de Teyssier. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 577 d'Ici tout commence du 12 janvier, avec l'aide d'Enzo, Vic cache la digitale pourpre dans les affaires de Tom pour le faire accuser de l'empoisonnement de Teyssier. Elle glisse ensuite à Théo que des rumeurs circulent concernant Tom, il aurait empoisonné son père… Ayant maintenant un doute, Théo décide d'aller fouiller la chambre de Tom avec Charlène et bien sûr, ils tombent sur le flacon de poison. Convoqué au bureau de la direction, Tom est exclu du championnat en attendant la décision de Teyssier concernant son éventuel renvoi de l'Institut. En réalité, Teyssier sait que Tom est innocent mais n'a rien dit car il a besoin que l'on croie qu'il est coupable. Il demande à l'élève de faire profil bas et d'accepter sa sanction en attendant qu'il le blanchisse.

En parallèle, apprenant qu'un chef étoilé a commandé un dessert en trompe-l'œil sur le thème de la féminité à Landiras, Laetitia se propose de jouer les muses. Zacharie sait quoi faire pour les textures et les saveurs, mais il n'est pas très inspiré pour la forme du gâteau. Dans l'épisode d'Ici tout commence du 12 janvier, Laetitia évoque une boîte à bijoux que sa mère lui a offerte quand elle était petite. Zacharie est soudain très inspiré et Laetitia l'assiste pendant la préparation. Elle remarque que son bracelet porte-bonheur le gêne et lui suggère de l'enlever, mais le pâtissier l'oublie lorsqu'il quitte la cuisine. Elle le garde dans l'intention de le lui rendre.

Toujours à l'Institut, Lionel est à fleur de peau car, contrairement à beaucoup de ses camarades, il n'a pas encore de projet très précis pour son avenir. Résultat, il s'énerve auprès de David qui enchaîne les erreurs en cuisine. Jude tente de le raisonner : en tant que cuisinier, il doit savoir s'adapter, et qu'il le veuille ou non, dans une brigade, on est tributaire les uns des autres. La cuisine, c'est collectif, mais Lionel n'est pas forcément d'accord… Dans l'épisode d'ITC diffusé le jeudi 12 janvier sur TF1, Lionel a une révélation, il veut monter un petit restaurant végétarien et éco-responsable dans lequel il serait seul en cuisine. Il ne lui reste plus qu'à déterminer le budget nécessaire à son projet.