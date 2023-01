Résumé de Demain nous appartient épisode 1343 du 18 janvier 2023

Dans l'épisode 1343 de Demain nous appartient diffusé mercredi 18 janvier 2023, David parvient à tuer Mélissa, mais raconte à la police qu'il s'agissait d'Aurélie. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1343 de DNA du mercredi 18 janvier, Mélissa retient David prisonnier et refuse de lui donner ses médicaments tant qu'elle n'aura pas de nouvelles de Roxane. Pour montrer de quoi elle est capable, elle pirate les feux de signalisation de Sète, provoquant de nombreux accidents. Roxane, sur le point de s'enfuir en Espagne avec la complicité de Sara, n'a plus le choix et décide de se rendre pour que la police stoppe Mélissa. Pendant ce temps-là, David supplie une dernière fois la hackeuse de lui donner ses médicaments, mais, alors qu'elle s'approche de lui avant de reculer, il parvient à se jeter sur elle et attraper son arme. Au moment où Roxane entre au commissariat pour se rendre, David arrive et explique avoir tué sa sœur, Aurélie. Roxane est sauvée.

Toujours à Sète, Jack et Rayane s'entendent finalement très bien. Le jeune homme turbulent vient au secours de son camarade et l'aide pendant la journée. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Rayane n'hésite pas à vanner Jack sur son handicap, ce qui fait beaucoup rire l'adolescent. Plus tard dans la journée, Jack entend des notifications qui fusent du téléphone de son nouvel ami et il reconnaît immédiatement leur son : il s'agit d'une application de rencontres gays. Jack s'en amuse et explique à Rayane qu'il s'en fiche puisqu'il est lui-même homosexuel, mais Rayane n'assume pas. Une belle histoire, serait-elle en train de naître ?

Dans l'épisode 1343 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 18 janvier sur TF1, il y a définitivement de la romance dans l'air au lycée Agnès Varda. Amel et Adam sont très attirés l'un par l'autre, mais la timidité d'Amel et la spontanéité d'Adam pourraient bien compromettre leur histoire naissante. La jeune femme a peur que son crush la rejette après sa tentative échouée pour l'embrasser. Adam, lui, craint d'avoir fait fuir à Amel. De son côté, Emma est toujours triste, à cause, d'Alex et se confie à Adam. Au même moment, Amel surprend les deux amis et, pensant qu'ils flirtent, prend la mouche. Plus tard, elle est victime d'une nouvelle crise d'angoisse. Adam la raccompagne chez elle et la jeune fille avoue à demi-mots qu'il lui plaît. Soudain, Victoire rentre et les interrompt. Les deux adolescents vont-ils enfin parvenir à s'avouer leurs sentiments ?