One Piece reviendra bien pour une saison 2, à quelle date ?

La série en live action One Piece a été renouvelée. On ne sait pas encore le nombre d'épisodes ni la date de sortie.

C'est une grande nouvelle pour les fans de l'équipage de Chapeaux de paille. La série "One Piece" a été renouvelée pour une saison 2. Netflix s'est empressé d'officialiser la nouvelle dès que le créateur du manga, Eiichiro Oda, a pu la partager auprès de ses fans : "Deux semaines après le lancement, je viens de recevoir une excellente nouvelle. Netflix a décidé de renouveler la série ! Les aventures d'Iñaki et des Chapeaux de Paille en live-action continueront !", a déclaré le mangaka, avant d'appeler ses fans à la patience : "Il faudra encore un certain temps pour préparer les scripts, alors soyez patient."

Pour l'heure, on ne sait pas encore quand sortira la saison 2 de "One Piece", et on n'a plus de détails sur le contenu des épisodes et leurs nombres. Mais les fans du manga peuvent s'amuser à faire des pronostics. Dans son message, Eiichiro Oda a déjà confirmé que "les Chapeaux de Paille auront besoin d'un grand médecin", teasant l'arrivée de l'adorable mais néanmoins terrifiant Chopper dans la suite. Par ailleurs, dans la suite du manga, les personnages se lancent dans l'arc d'Alabasta, qui les voit affronter les membres du Baroque Works, organisation criminelle menée par Crocodile, mais également Smoker, vice-amiral de la Marine.

De belles audiences sur Netflix

Le Vogue Merry navigue sur les audiences depuis deux semaines. La série s'est rapidement hissée en tête des programmes les plus visionnés sur la plateforme à travers le monde, avec 37,8 millions de vues cumulées à date, soit plus de 284 millions d'heures de visionnage en deux semaines. Un joli score, certes, mais qui ne fait pas oublier les records monstrueux détenus par Squid Game ou Mercredi avant lui : pour la comparaison, la série portée par Jenna Ortega avait enregistré 50,6 millions de vues en seulement cinq jours rapportaient des observateurs des audiences du site de streaming, tandis qu'il est difficile d'effectuer la même comparaison avec Squid Game (Netflix ne recensait pas, à l'époque, les vues), mais la série coréenne avait enregistré, en une seule semaine à peine, 571,76 millions heures de visionnage.