Cette série policière que personne n'avait vue venir cartonne sur Netflix et fait de meilleures audiences que One Piece et Tapie

Grâce à de bonnes critiques et au bouche à oreilles, cette série allemande s'est hissée dans le top des programmes les plus vus de Netflix, dépassant "One Piece" ou encore "Tapie".

Au milieu du raz-de-marée constant des sorties streaming, difficile de s'imposer. Surtout face à certaines super-productions très médiatisées, comme "One Piece" dernièrement. Mais de temps en temps, certaines créations réalisent des miracles d'audience grâce à leur qualité intrinsèque, de bonnes critiques et un bouche-à-oreille efficace.

C'est ainsi qu'une mini-série policière allemande que personne n'avait vue venir s'est imposée en tête des programmes les plus vus du moment sur Netflix. Depuis sa sortie le 7 septembre 2023, "Chère Petite" trône dans le top 10 des audiences. Du 11 au 17 septembre 2023, elle est même en tête des séries les plus vues à travers le monde dans 51 pays, avec 15,4 millions de vues. Elle dépasse ainsi "One Piece" et ses 10 millions de vues cette semaine.

En France aussi, "Chère Petite" est un véritable succès surprise. La série était déjà dans le top 10 depuis sa sortie, mais n'a fait que monter dans le classement. Cette semaine, elle devançait aussi le manga d'Eiichiro Oda et "Tapie" qui, en plus d'être la nouveauté de ces derniers jours, a en outre été très commentée. Toutefois, notons que depuis le 18 septembre, "Tapie" semble prendre la première place du classement français.

Il faut dire que "Chère Petite" reçoit l'éloge des critiques, mais également des internautes depuis plusieurs semaines. Il s'agit d'un thriller psychologique adaptant sur petit écran le roman de Romy Hausmann sorti en 2021. Les abonnés de Netflix peuvent découvrir l'histoire terrible de Lena, mère de famille emprisonnée par son mari avec ses enfants, qui réussit à s'échapper. Mais après un accident de voiture, elle se réveille à l'hôpital et se retrouve confrontée à une enquête non résolue. Les six épisodes de la série sont toujours disponibles sur Netflix.