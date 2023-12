Cette série française extrêmement populaire ne sera bientôt plus sur Netflix, ne tardez pas pour la (re)voir !

Il faut se dépêcher pour rattraper cette mini-série historique française qui avait fait sensation en 2019 : elle quitte bientôt le catalogue de Netflix.

Toutes les bonnes choses ont une fin : les programmes que l'on pouvait voir quand on voulait en streaming ne restent plus éternellement disponibles sur Netflix. Pour laisser la place aux nouveautés du catalogue, la plateforme fait régulièrement le tri. Dans quelques jours, c'est une série qui avait été extrêmement populaire il y a quelques années qui en fera les frais et quittera Netflix.

Si ce n'est pas déjà fait, ou si vous souhaitez vous autoriser une dernière session de binge-watching, il ne vous reste que quelques jours pour rattraper Le Bazar de la Charité avant qu'il ne soit supprimé de la plateforme de streaming. Le 26 décembre, quatre ans après sa mise en ligne, les huit épisodes de la mini-série historique française ne seront plus disponibles pour les abonnés.

Le Bazar de la Charité avait été un véritable carton d'audience lors de sa diffusion télévisée, en novembre 2019 sur TF1. Ils étaient en effet entre 5,9 et 7,1 millions de spectateurs devant les épisodes lorsque la première chaîne les avait diffusés. Le succès était tel que la série était disponible quelques semaines plus tard sur Netflix, le 26 décembre 2019.

Il faut dire que Le Bazar de la Charité revient sur une histoire aussi marquante que véridique. Le 4 mai 1897, à Paris, un incendie se déclenche lors d'une vente caritative et entraîne le décès de nombreuses personnes. Le destin de trois femmes bascule au moment du drame : l'une d'entre elle se fait passer pour morte pour fuir son mari, quand une noble et sa domestique changent radicalement de vie.

En s'inspirant d'un véritable incendie qui a fait plus de 120 victimes en 1897, Le Bazar de la Charité décide de dénoncer les inégalités sociales à cette époque et de raconter des récits d'émancipation féminine. Un parti-pris qui a totalement séduit les spectateurs de Netflix.

Au casting, ce sont des visages connus de la télévision française qui font leur apparition. Dans les rôles principaux, on retrouve Audrey Fleurot (HPI), Camille Lou (Jusqu'ici tout a bien) et Julie de Bona (Plan B, Peur sur le lac). Elles donnent la réplique à Gilbert Melki (La vérité si je mens), Josiane Balasko (Le Père Noël est une ordure) ou encore Antoine Duléry et Stéphane Guillon.

Le succès du Bazar de la Charité était tel que TF1 a commandé une nouvelle série aux créateurs. Ils n'ont toutefois pas écrit une saison 2, mais une création originale, intitulée Les Combattantes, qui propose cette fois des portraits de femmes durant la Première Guerre mondiale. Sortie en 2022 sur TF1, elle est également disponible sur Netflix et ne quitte pas la plateforme de streaming dans les prochains jours.

Le Bazar de la Charité sera, quant à elle, disponible sur Netflix jusqu'au 26 décembre.