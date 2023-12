"The Crown" prend fin ce jeudi, à quelle heure voir les derniers épisodes ?

Le final de "The Crown" est diffusé sur Netflix ce jeudi 14 décembre 2023, au terme de sa sixième et ultime saison. A quelle heure sont mis en ligne les derniers épisodes ?

L'une des meilleurs série de Netflix prend fin. The Crown diffuse ses six derniers épisodes cette semaine. Ce jeudi 14 décembre, les abonnés de la plateforme de streaming et les fans de la série vont pouvoir découvrir les six derniers épisodes de la saison 6, qui termine également officiellement le programme. Il n'y aura pas d'autres saisons ensuite.

Comme pour tous les programmes originaux de Netflix, il faudra être matinal pour découvrir ce final en streaming. La fin de The Crown sera mise en ligne à 9h01 pour ses abonnés, qui pourront ensuite terminer la série à leur guise.

Dans cette fin de série, The Crown va notamment revenir sur les années qui ont suivi la mort tragique de Lady Diana, et surtout sur la rencontre entre le prince William et Kate Middleton, héritiers de la couronne britannique. De quoi ouvrir une porte sur l'avenir de la royauté et conclure définitivement les intrigues autour de la reine Elizabeth II.

Plusieurs événements connus des abonnés seront donc relatés dans ces ultimes épisodes : l'histoire d'amour naissante entre William et Kate donc, et le fameux défilé de mode auquel a participé Kate Middleton, mais également le mariage de Charles et Camilla en 2005. On peut également s'attendre à assister à la mort de la princesse Margaret, la soeur de la monarque, et celui de sa mère, Elizabeth Bowes-Lyon, toutes deux en 2002. La série devrait également revenir sur le jubilé d'or de la reine.

Des novices pour jouer Kate et William

Pour incarner Kate et William, ce sont des acteurs inconnus du public qui ont été choisis. Il aura fallu 6 mois pour trouver les comédiens Meg Bellamy, 21 ans, et Ed McVey, 24 ans. Ils incarneront un moment clé de la royauté, la rencontre entre le couple princier au début des années 2000 à l'université de St Andrews, en Ecosse. Auparavant, ces deux jeunes comédiens avaient simplement étudiés le théâtre, sans aucun rôle joué à la télévision ou au cinéma.

De son côté, le prince Harry sera un personnage moins central de ces derniers épisodes. Il sera incarné par Luther Ford, qui lui prêtera ses traits pour incarner une version adolescente du prince rebelle. Durant le début des années 2000, le jeune homme avait passé une année sabbatique en Australie avant de s'engager dans l'armée.

Le reste du casting reprend sa partition dans ce final, avec Imelda Staunton dans le rôle d'Elizabeth II, Jonathan Pryce dans le rôle du Prince Philip, Dominic West dans celui du Prince Charles et Olivia Williams sous les traits de Camilla Parker Bowles.