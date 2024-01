En seulement 8 épisodes, cette série espagnole fait un véritable hold-up sur Netflix

Cette série espagnole a pris la tête des audiences de Netflix depuis sa sortie. Et elle peut se regarder en huit heures seulement.

Après Noël et le Nouvel An, pourquoi ne pas se remettre des festivités devant une bonne série ? Les plateformes de streaming proposent de nombreux programmes à voir pour leurs abonnés en ce début 2024. Et surtout, les inscrits peuvent découvrir le braquage le plus attendu de l'année, qui trône en tête des audiences à travers le monde avec déjà 11,3 millions de vues depuis sa sortie, le 29 décembre. En France, elle figure en première position du classement des séries les plus vues.

C'est sur Netflix qu'il faut se rendre pour découvrir la série Berlin. Et ne vous fiez pas à son titre : il ne s'agit ni d'une série historique, ni d'une série allemande. Ce nouveau programme est un spin-off de La Casa de Papel, série à succès de la plateforme de streaming diffusé entre 2017 et 2021. Sa quatrième saison avait notamment rassemblé près de 65 millions de foyers au cours de son premier mois.

Les fans de la série espagnole originelle l'auront compris, ce nouveau programme se centre sur le personnage dénommé "Berlin". Cette saga se concentre plus spécifiquement sur le passé de ce personnage adoré des fans, bien avant le début de La Casa de Papel, avant qu'il ne découvre qu'il est malade, et avant qu'il ne connaisse un destin tragique dans la Maison royale de la monnaie d'Espagne.

Dans cette nouvelle série, le frère du Professeur prévoit de réaliser un braquage extraordinaire à Paris : faire disparaître 44 millions de joyaux en une nuit. Pour ce faire, il sera aidé d'autres cambrioleurs plus fantasques les uns que les autres. Les fans y découvrent donc non seulement une nouvelle intrigue, mais également une nouvelle équipe de cambrioleurs.

Comme La Casa de Papel, Berlin est créée par Álex Pina et Esther Martínez Lobato. L'acteur Pedro Alonso reprend le rôle qui l'a fait connaître auprès du public à travers le monde et donne la réplique à Michelle Jenner (La Cuisinière de Castamar), Tristán Ulloa (Warrior Nun), Begoña Vargas (Bienvenidos a Eden), Joel Sánchez et Julio Peña Fernandez (A travers ma fenêtre).

Les fans de La Casa de Papel ont déjà pu y retrouver des clins d'œil à la série originelle dans cette nouvelle production. En l'occurence, les actrices Itziar Ituño (Raquel Murillo) et Najwa Nimri (Alicia Serra) sont de retour pour l'occasion.

Au total, Berlin captive les fans de la série espagnole originelle durant huit épisodes. La série peut donc se binge-watcher tranquillement en quelques soirées pour se remettre de la morosité du mois de janvier.

Et que les amateurs de La Casa de Papel se rassurent, Berlin n'est pas le seul programme dérivé disponible sur Netflix. Dans le même univers, la plateforme de streaming avait sorti une adaptation coréenne en 2022, intitulée Money Heist : Korea. Elle avait toutefois eu un retentissement moindre que la première série. En étant un prequel direct de La Casa de Papel, Berlin se promet déjà à un meilleur succès sur Netflix.