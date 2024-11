Ça, c'est Paris ! Si vous avez aimé Dix pour cent, cette série au scénario et au casting ambitieux devrait vous plaire

PROGRAMME TV | FRANCE 2 - 21H05. "Ça, c'est Paris !" est le nouvel ovni de France 2, qui se penche sur le monde du spectacle, ses drames et ses divas. Avec un petit air de Dix pour Cent...

Une nouvelle série événement et un nouvel ovni en approche : Ça, c'est Paris !, la nouvelle série initiée de France 2 a été programmée à partir du mercredi 27 novembre, en prime-time sur France 2. Articulé en 6 épisodes de 52 minutes, le programme est une création originale d'un certain Dominique Besnehard, co-producteur de la série à succès Dix pour cent. Et en lieu et place de l'agence de stars du cinéma qui avait ait le succès de cette dernière, Ça, c'est Paris ! va nous plonger cette fois au cœur de l'univers fascinant et mystérieux des cabarets parisiens.

L'intrigue de Ça, c'est Paris ! nous emmène dans le quotidien du "Tout-Paris", un cabaret mythique mais en perte de vitesse. Gaspard Berthille, incarné par Alex Lutz, a hérité de l'établissement de son père et se démène pour lui redonner son lustre d'antan. Entre numéros désuets et gestion financière hasardeuse, le nouveau patron va devoir redoubler d'inventivité pour sauver son cabaret de la faillite.

Alex Lutz et Charlotte de Turckheim dans Ça, c'est Paris ! © Jérôme PREBOIS - Mon Voisin Productions - Federation Studio France - FTV

La recette de Dix pour cent, mais pas que

À l'instar de Dix pour cent qui décortiquait le quotidien des agents des acteurs et actrices, Ça, c'est Paris ! nous fait découvrir les coulisses d'un autre milieu bien particulier : celui des cabarets parisiens, entre strass, paillettes et coups bas en coulisses. Et comme pour Dix pour cent, Dominique Besnehard a réussi à convaincre une belle brochette de guest stars, pour venir faire apparitions remarquées le temps d'un épisode ou deux. Une recette qui pourrait aire encore le succès de Ça, c'est Paris !

Côté distribution, la série réalisée par Marc Fitoussi réunit en effet un casting cinq étoiles emmené par les talentueux Alex Lutz, Nicolas Maury, Charlotte de Turckheim ou encore l'iconique Monica Bellucci. Anne Marvin, Aurore Clément, Line Renaud, Bernard Le Coq et même le chausseur star Christian Louboutin viennent complètent cette distribution aussi éclectique que prometteuse.

Ça, c'est Paris ! comptera sur deux atouts de taille pour retranscrire toute la magie du music-hall : le compositeur pop et baroque Bertrand Burgalat signe la musique, tandis que les chorégraphies sont assurées par un certain Kamel Ouali. De quoi offrir aux téléspectateurs un somptueux spectacle qui devrait démontrer une fois encore combien Paris est une fête !