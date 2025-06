Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 10 juin 2025, 250 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Retrouvez le tirage de l'Euromillions de ce mardi 10 juin. Les 250 millions d'euros n'ayant pas été remportés vendredi dernier, ils sont remis en jeu ce soir.

L'essentiel : 250 millions d’euros sont en jeu ce soir au tirage de l’Euromillions.

C’est la somme la plus importante qui peut être remportée.

Ces 250 millions avaient déjà été mis en jeu vendredi 6 juin, mais ils n’avaient pas été remportés

Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour remplir leur grille ou demander leur flash.

Les résultats seront annoncés aux alentours de 21h15.

En direct

19:00 - Plus qu’1h15 pour jouer Attention aux retardataires, il ne reste plus qu’1h15 pour jouer à l’EuroMillions de ce soir. Si votre point de vente habituel est fermé, vous pouvez jouer sur le site ou l’application de la FDJ.

18:45 - 9 pays participent au tirage Contrairement à d’autres jeux de hasard, comme le loto, l’EuroMillions n’est pas accessible uniquement aux personnes en France. Comme son nom l’indique, il est à l’échelle européenne et 9 pays y participent : la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, l’Irlande, l’Autriche, la Suisse et le Luxembourg.

C'est l'occasion de devenir multimillionnaire, alors il ne faut pas rater sa chance. La Française des Jeux met à nouveau en jeu les 250 millions d'euros qui n'ont pas été remportés vendredi 6 juin, à l'occasion du dernier tirage. C'est la somme la plus importante qu'il est possible de remporter à ce jeu. Il y a donc beaucoup d'attente ce soir, et l'un des nombreux joueurs dans les neuf pays participants verra peut-être sa vie changer dès ce soir. Lors du dernier tirage, ils étaient plus de 60 millions à tenter leur chance. Il y a fort à parier que le nombre de participants sera au moins aussi haut ce soir.

Alors à vos grilles ! Pour jouer, rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ, ou bien en point de vente physique de la Française des Jeux. Bien que le gain soit exceptionnel, le prix de la grille ne change pas, il est de 2,50 euros pour une grille simple ou un flash. Pour remplir une grille, il faut cocher cinq numéros sur une liste de 50 et deux étoiles sur une liste de 12. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot !