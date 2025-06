Fusillade en Autriche : une "folie meurtrière", un massacre dans une école et beaucoup de questions

Une fusillade a eu lieu dans un établissement scolaire de Graz en Autriche et a fait au moins dix morts selon un bilan provisoire. L'auteur des tirs serait un élève du lycée qui se serait ensuite donné la mort.

Une fusillade a éclaté dans un établissement scolaire de Graz, dans le sud-est de l'Autriche, ce mardi 10 juin. Plusieurs tirs ont retenti a précisé le ministère de l'Intérieur cité par la télévision publique. Au moins dix personnes ont été tuées selon un bilan provisoire dressé par la maire de la ville, Elka Kahr. La police locale s'est contenté de confirmer "plusieurs décès" sur X. Des élèves et au moins un adulte se trouvent parmi les victimes selon les premières précisions.

Après la fusillade survenue, a priori, dans la matinée, la situation est redevenue "stable" selon les forces de l'ordre. "Aucun danger supplémentaire n'est à prévoir", selon elles. Après les coups de feu, "l'école a été évacuée et toutes les personnes ont été emmenées vers un point de rassemblement sûr", a fait savoir la police qui ajoute que "les étudiants et les parents sont soutenus par l'équipe d'intervention de crise". Un hélicoptère a été déployé et "plusieurs unités d'intervention spéciale sont sur place" autour de l'établissement BORG Dreierschützengasse.

Un élève à l'origine des coups de feu ?