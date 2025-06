Emeutes à Los Angeles : "Il peut y avoir des morts"... Trump tente un geste fou

Donald Trump a ordonné le déploiement de plus de 4 000 membres de la Garde nationale, soit l'armée américaine, et de 700 Marines pour lutter contre les manifestations d'opposants aux mesures répressives contre l'immigration à Los Angeles. Une décision qui a électrisé les tensions.

En direct

13:51 - Ces interventions de l'ICE à l'origine des émeutes Le point de départ des manifestations qui se sont transformées en émeutes à Los Angeles sont les intervention de l'ICE, la police de l'immigration américaine, dans plusieurs quartiers de la ville où la population est en grande partie issue de l'immigration. Elles ont débuté vendredi, quand des habitants de la cité des Anges se sont interposés aux arrestations violentes de personnes immigrées menées par la police fédérale. Les interventions de l'ICE ont conduit aux arrestations d'une quarantaine de ressortissants mexicains ente vendredi et samedi selon les autorités mexicaines.

12:26 - Une stratégie de Trump derrière les émeutes à Los Angeles En mobilisant la Garde nationale contre les manifestants, Donald Trump cherche à obtenir "des images 'd’horribles immigrés' qui menacent l’Amérique" pour donner du poids à son récit et "justifier la manière dont il dépeint la situation de l’immigration. [...] Donald Trump mélange de manière très cynique l’immigration légale, l’immigration illégale et la criminalité", explique le spécialiste Dominique Simonnet à La Dépêche. Mais cette stratégie a de quoi inquiéter selon le journaliste : "On voit un président aller contre les institutions et l’esprit de la Constitution. C’est difficile de dire jusqu’où la situation peut aller, mais il peut y avoir une escalade de violence et des morts". Et le spécialiste d'ajouter que Donald Trump peut "mettre en scène" la violence, mais est "également capable de la provoquer".

11:42 - Des gaz lacrymogène et des tirs de plombs face à des jets de béton Les manifestations se sont tendues à la mi-journée le lundi 9 juin selon le déroulé des faits rapportés par le Washington Post. Alors que les manifestants s'agglutinaient devant le bâtiment Edward R. Roybal qui abrite un centre de détention pour migrants, les forces de l'ordre ont tenté de les déloger en usant de gaz lacrymogène et en tirant des plombs non létaux dans la foule. En réponse, les manifestants "jetaient du béton, des bouteilles et d'autres objets" selon la police de Los Angeles. Un ordre de dispersion a été émis et de premières arrestations ont eu lieu. Les manifestants se sont ensuite rendus sur l'autoroute pour bloquer la circulant et alors que la police intervenait, deux motards ont foncé sur une ligne policière faisant deux blessés. Des projectiles ont ensuite été lancés sur les véhicules des forces de l'ordre par les manifestants. Les policiers ont plusieurs fois fait usage des gaz lacrymogène et des tirs de plomb.

11:11 - Trump "nous livre une guerre" avancent les habitants de Los Angeles Après les raids menés par les services d'immigration dans le quartier où se concentre la population immigrée de Los Angeles et l'envoie de l'armée contre les manifestants, les habitants de la cité des Anges considèrent les actions de Donald Trump comme de la persécution : "Je pense qu'il nous livre une guerre, à nous, les habitants de Los Angeles", a déclaré en Angelenos auprès du Washington Post. Le président américain a estimé que la deuxième ville du pays a été "envahie et occupée" par les migrants, un discours qui lui permet de justifier les raids anti-immigration qui ont eu lieu la semaine dernière et qui sont à l'origine des manifestations comparées à des "insurrections" par son chef de cabinet Stephen Miller. Ces mesures de répression contre l'immigration remémorent de tristes souvenirs à certains Angelenos. "Ma famille a été internée dans des camps. Ça me rappelle des souvenirs : à cause de votre apparence, de la couleur de votre peau, vous allez être interné. C'est très effrayant", a témoigné un couple d'Américains d'origine japonaise et vivant à Los Angeles depuis de longues années.

10:45 - "Aucun président n’a fait ça" avant Donald Trump Donald Trump a bel et bien le droit d'ordonner le déploiement de la Garde nationale, mais en l'état la mesure ne paraît pas justifiée selon le journaliste et spécialiste des Etats-Unis Dominique Simonnet interrogé par La Dépêche : "Ce n’était absolument pas justifié ni sur le plan de la réalité de la situation, ni même sur le plan légal. [...] La Garde nationale, ce n’est ni plus ni moins que l’armée, donc elle doit être utilisée uniquement à l’extérieur du territoire national ou en cas d’extrême urgence à l’intérieur. L’armée n’est pas formée pour maîtriser une manifestation. Elle a d’autres armes, d’autres équipements qui sont destinés au champ de bataille". Dominique Simonet rappelle que normalement c'est le gouverneur de l'Etat qui demande à l'Etat fédéral et donc la présidence l'intervention de la Garde nationale. "Sauf que là, on a vu le président, de sa propre initiative, envoyer l’armée, sans l’accord du gouverneur. C’est à la fois un détournement de la loi et un abus de pouvoir du président. Aucun président n’a fait ça", soutient le journaliste.

10:33 - La décision de Donald Trump injustifiée selon les autorités de Los Angeles L'ordre de Donald Trump de mobiliser plusieurs milliers d'agents de la Garde nationale face aux manifestations à Los Angeles est fortement décriée : les manifestants et citoyens dénoncent des violences démesurés et d'autres s'interrogent sur l'intervention des individus censés les protéger. Les autorités de Los Angeles et de Californie s'opposent également à la mesure présidentielle. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a estimé que la police locale maîtrisait la situation et les affrontements qui ne concernaient que quelques rues et que le "chaos" a été "provoqué par l'administration". Quant au gouvernement de Californie, le démocrate Gavin Newsom il a jugé l'intervention de la Garde nationale sans son consentement comme "inconstitutionnelle".