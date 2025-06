Qui est Mélanie G., la surveillante tuée par un collégien à Nogent ?

Assistante d'éducation au collège Françoise-Dolto de Nogent (Haute-Marne), Mélanie G. a été poignardée à plusieurs reprises par un élève de l'établissement scolaire. Malgré sa prise en charge, la mère de famille n'a pas survécu.

Poignardée à plusieurs reprises, elle a succombé à ses blessures. Mélanie G. qui travaillait en tant qu'assistante d'éducation au collège Françoise-Dolto de Nogent, en Haute-Marne, entamait une nouvelle journée dans l'établissement scolaire lorsqu'elle a été prise pour cible par un élève armé d'un couteau, ce mardi 10 juin. La surveillante chapeautait l'arrivée des élèves dans l'enceinte du collège au moment des faits. Grièvement blessée, la trentenaire a été prise en charge par les secours, mais n'a pas pu être sauvée.

Mélanie Grapinet était pacsée depuis peu avec son conjoint et maman d'un petit garçon prénommé Timéo et âgé de quatre ans selon le Dauphiné Libéré. Agée de 31 ans, elle occupait le rôle d'assistante d'éducation dans ce collège depuis la rentrée de 2024. Il s'agissait d'une reconversion après avoir travaillé dans le monde de la coiffure. La jeune femme avait quitté son emploi dans le salon de coiffure "L'Atelier coiffure" situé à Nogent "il y a neuf mois pour se consacrer à son enfant", explique son ancienne patronne, émue par le décès de la mère de famille, au Dauphiné Libéré.

Ce changement professionnel était également motivé par des raisons de santé complète Le Figaro. La jeune femme qui venait de souffler sa trente-et-unième bougie souffrait de la maladie de Crohn, une pathologie inflammatoire chronique du tube digestif, et "avait du mal à tenir debout toute la journée" a confié sa belle-sœur au journal.

La surveillante semblait toutefois apprécié sa nouvelle activité dans le collège où travaille également une de ses cousines. "Elle s'était reconvertie comme pionne et elle avait aussi fait une demande pour devenir accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH). Elle adorait son métier et me disait qu'elle était très bien où elle était. Elle était très appréciée des enfants", a souligné sa belle-sœur. Des photos postées sur les réseaux sociaux sur le compte du collège montrent une jeune femme joviale, souriante et participant aux événements de l'établissement, dont le carnaval de mars dernier. Mélanie G. était alors venue déguisée en cornet de glace et avait posé avec des élèves.

Un femme "toujours souriante" et "agréable"

Les proches de Mélanie Grapinet se souviennent d'une femme optimiste, "toujours souriante", "agréable", mais qui "savait aussi se faire respecter". La joie de vivre de la trentenaire revient dans plusieurs témoignages du Figaro : "Elle aimait sortir, vivre et faire la fête". La surveillante, connue dans la région, est décrite comme "une fille du pays, sa famille a toujours habité ici, une femme très gentille, une bonne maman" et une personne "dévouée" par une voisine auprès du Parisien.

La jeune mère de famille était effectivement impliqué dans la vie locale. Vivant à Sarcey, une petite commune située à moins de dix kilomètres du collège de Nogent, elle y était également conseillère municipale depuis 2020.

Les parents de Mélanie Grapinet ont appris la nouvelle alors qu'ils étaient en voyage en Espagne et ont décidé d'avancer leur retour en France. Le frère de la surveillante est lui aussi sous le choc selon sa conjointe : "Ils étaient très liés. Savoir que sa sœur a été poignardée par un gamin de 14 ans est terrible... On n'arrive pas à réaliser". Plusieurs proches de la jeune femme lui ont déjà rendu hommage sur les réseaux sociaux dénonçant une injustice : "Tellement injuste, tu avais toute la vie devant toi avec ton petit bonhomme..... Tu vas tellement me manquer. Je t'aime fort mon étoile" a écrit une de ses cousines. "Tellement triste et choquée d'apprendre ta disparition. Tellement en colère devant autant de cruauté. Je n'oublierai jamais la personne solaire, douce et gentille que tu étais, nos années lycée, nos week-ends. J'ai une énorme pensée pour tes parents, ta famille et ton petit homme qui a l'âge du mien. Repose en paix. Et bordel, éduquez vos enfants", a réagi une amie de Mélanie, prise entre tristesse et colère.