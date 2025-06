Incendie dans l'Aisne : comment deux pompiers ont disparu dans le sinistre

Deux sapeurs-pompiers sont portés disparus depuis lundi soir et une intervention sur un violent incendie dans un immeuble de Laon (Aisne). Ils sont toujours activement recherchés ce mardi 10 juin alors que le sinistre n'est pas encore maîtrisé.

Un incendie et un important dispositif de recherches. Deux pompiers ont disparu dans la soirée du lundi 9 juin alors qu'ils intervenaient sur feu d'appartement dans un immeuble situé dans la rue Châtelaine à Laon dans l'Aisne. L'intervention des sapeurs-pompiers a commencé à 20h45, et plus d'une heure après le début de la mobilisation "un effondrement structurel est survenu impactant l'ensemble du bâtiment" selon le communiqué de la préfecture de l'Aisne. Les deux pompiers recherchés ont été ensevelis sous les décombres et sont depuis portés disparus. Les deux individus n'ont pas encore été retrouvés ce mardi 10 juin.

Les soldats de feu semblent être les seules victimes du sinistre puisque, toujours selon la préfecture, "tous les occupants de l'immeuble et des bâtiments adjacents ont pu être évacués" après l'incendie et parmi eux "aucun blessé n'est à déplorer".

Les recherches pour retrouver les pompiers durent depuis plusieurs heures avec des "équipes spécialisées qui s'emploient actuellement pour extraire des décombres les sapeurs-pompiers ensevelis". Les opérations sont cependant compliquées par le sinistre qui est toujours en cours, le feu a été circonscrit mais pas éteint. De nombreux autres pompiers continuent à lutter contre les flammes. Pas moins de 110 sapeurs-pompiers axonais et 50 véhicules sont mobilisés sur le sinistre et sont appuyés par des renforts venus de l'Oise.

"Tous les efforts sont déployés pour retrouver [les sapeurs-pompiers] rapidement, l'heure est comptée", a assuré Éric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France auprès de BFMTV. Dans son communiqué, la préfète de l'Aisne a adressé "son plein soutien aux effectifs engagés sur ce sinistre". A l'adresse des habitants et des riverains, elle "invite les Laonnois à éviter le secteur et à ne pas entraver les opérations de secours en respectant le périmètre de sécurité mis en place". Un point presse doit être organisé dans la matinée de ce mardi 10 juin.