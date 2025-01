Vigil : la série n'a peut-être qu'un seul défaut, mais mieux vaut le connaître avant de regarder

On a commencé à regarder l'excellente série "Vigil" sur l'appli d'Arte avant sa diffusion à la télévision à partir de ce jeudi 23 janvier. Jusqu'à nous rendre compte d'un énorme défaut...

Arte a programmé à partir de ce jeudi 23 janvier 2025 la série britannique Vigil, thriller en deux saisons de six épisodes qui mêle enquête policière et suspense, dans un environnement militaire pimenté par la menace géopolitique. L'intrigue de cette fiction va obliger une policière écossaise expérimentée à s'immerger (c'est le mot) dans un sous marin nucléaire pour enquêter sur la mort suspecte d'un soldat. Dans le premier épisode de Vigil, le corps du premier maître Craig Burke vient en effet d'être découvert sur le HMS Vigil, un sous-marin nucléaire britannique en patrouille au large de l'Ecosse.

La commandante Amy Silva (Suranne Jones), de la police de Glasgow, est envoyée à bord pour faire la lumière sur ce décès, imputé à une overdose d'héroïne. Les communications avec l'extérieur se limitant à la réception de télégrammes, l'enquêtrice choisit une personne de confiance, la lieutenante Kirsten Longacre (Rose Leslie que les fans de GOT reconnaîtront) pour mener les investigations terrestres. Après avoir examiné le corps de Burke, Amy soupçonne une agression, mais se heurte à l'hostilité du commandant Newsome. La policière apprend néanmoins que Burke, peu avant sa mort, s'était violemment opposé à sa hiérarchie au sujet du naufrage d'un chalutier...

La critique de Vigil loue un "thriller géopolitique haletant"

La série Vigil est une excellente leçon de suspense et si elle n'est pas basée sur une histoire vraie, elle s'appuie sur un scénario et des rebondissements très cohérents et réalistes. La critique est d'ailleurs très positive, Le Figaro saluant "une magistrale leçon de suspense", quand Le Parisien loue "un thriller militaire mâtiné de tensions géo-politiques, qui a tout pour vous garder la tête sous l'eau". La presse spécialisée est à l'avenant, Première décrivant aussi "un polar oppressant mais fascinant" avec un "duo d'enquêtrices [...] magistralement interprété" et Téléstar y allant aussi de son "thriller géopolitique haletant". De son côté, Télérama admet que "la recette ainsi mise en œuvre n'est pas totalement neuve, et rappelle beaucoup celle de Bodyguard, minisérie très efficace de la BBC (diffusée en France par Netflix) qui partage les mêmes producteurs". Mais la revue très exigeante estime que Vigil "n'en reste pas moins diablement efficace".

Attirés par ces critiques élogieuses, nous nous sommes évidemment jetés sur les épisodes de Vigil, déjà disponibles en ligne sur la plateforme Arte.tv. Et après quelques minutes de visionnage, on y a tout de même trouvé un sérieux défaut : celle-ci nous a rapidement rappelé quelques chose, un parfum de déjà vu assez dérangeant s'est installé au fil du scénario. Et pour cause : Vigil est en réalité une rediffusion, la saison 1 ayant déjà été diffusée sur Arte en 2021 et la saison 2 en 2023... Et nous avions bel et bien adoré ! Contrairement à nous qui étions un peu distraits, vous êtes prévenu. Mieux vaut le savoir avant de se lancer.