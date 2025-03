Rabbin agressé à Orléans : ce que l'on sait du suspect, le maire s'avance sur sa nationalité

Un individu suspecté d'avoir violemment agressé le rabbin d'Orléans, Arié Engelberg, a été interpellé et se trouve toujours en garde à vue ce lundi 24 mars. Son identité est en cours de vérification, mais certains avancent des éléments sur son profil.

"Je vais bien". Le rabbin Arié Engelberg, agressé à Orléans le samedi 22 mars, a donné des nouvelles rassurantes de sa santé auprès de BFMTV après les violences dont il a été victime. Le religieux a été "frappé à la tête, mordu à l'épaule et insulté" par un adolescent alors qu'il rentrait de la synagogue en compagnie de son fils de 9 ans, selon les informations de France 3 Centre-Val de Loire. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. .

Un adolescent soupçonné d'être l'auteur des coups contre le rabbin d'Orléans a été interpellé dans la soirée du samedi 22 mars, vers 21h45, soit plus de huit heures après les faits, a annoncé dimanche la procureure de la République d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Pure. Le suspect dit avoir 16 ans et a décliné une identité mais ne porte pas de documents permettant de la vérifier, celle-ci n'a donc pas été "établie de manière certaines et est en cours de vérification". Si l'identité qu'il a donné est vérifiée, alors le suspect n'est pas connu des services de renseignement.

Les enquêteurs n'ont confirmé aucune information sur le profil du suspect, mais d'autres sources avancent quelques éléments non officiels. Le maitre divers droite d'Orléans, Serge Grouard, a déclaré auprès de La République du Centre que "l'agresseur est un étranger [...] qui n'a rien à faire ici", sans toutefois préciser la nationalité ou le statut de l'individu. L'édile a maintenu ses propos sur RTL évoquant cette fois "l'origine maghrébine" du suspect. Des précisions, non confirmées par les enquêteurs, faite par le maire qui s'est plein d'une submersion migratoire de sa ville à plusieurs reprises en 2024 après le transfert de migrants sans-abri entre Paris et Orléans. De son côté, RTL indique que le suspect est connu sous plusieurs noms et affirme être d'origine palestinienne.

Quelle que soit l'identité du suspect, ce dernier est toujours en garde à vue ce lundi 24 mars. La garde a vue, déjà prolongée, doit prendre fin dans la soirée. D'ici là des informations concernant la suite de la procédure et l'identité de l'individu pourraient être précisées par le parquer d'Orléans.

"J'ai tout de suite compris que c'était antisémite"

Une enquête a été ouverte pour "violences volontaires commises en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion" par le parquet d'Orléans à BFMTV. Le caractère antisémite de l'agression fait peu de doute. Le rabbin d'Orléans a expliqué aux enquêteurs que son agresseur, qui le filmait, lui avait plusieurs fois demandé s'il était juif avant de le passer à tabac. En l'absence de réponse du religieux, l'agresseur l'a insulté et lui a craché dessus avant de l'attaquer : "Juif, sale fils de pute [sic]". Une version des faits en partie corroborée par d'autres témoins, dont un approché par BFMTV : "J'ai vu plusieurs coups, au moins trois ou quatre et assez violents. Il avait un petit peu de sang au niveau du cou, il était choqué, ç'avait été violent. J'ai tout de suite compris que c'était antisémite quand j'ai vu l'agresseur mettre un coup de pied (…) dans le chapeau du rabbin. Tout le monde était un peu sidéré".

"En tant que rabbin, pour moi, c'était une question de temps avant de subir une agression antisémite", a réagi le rabbin d'Orléans Arié Engelberg après son agression ajoutant toutefois ne pas s'attendre à une telle violence. Il a assuré sur BFMTV qu'il continuera "à marcher avec fierté" et "à exprimer [s]on judaïsme avec fierté". "On s'est fait cracher dessus parce qu'on est Juif, mais il ne faut pas baisser la tête, il faut répondre", a-t-il dit à son fils, qui a assisté à l'agression.

Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, a dénoncé un "acte de haine pure" ce lundi 24 mars sur Franceinfo après l'agression "ultra-violente" du rabbin d'Orléans. Le religieux a également salué la réaction et le courage d'Arié Engelberg qui ne s'est pas laissé faire face à son agresseur : "Il a été formidable de courage, de capacité à voir le risque majeur : qu'on filme quelqu'un qui se baisse, qui accepte, qui courbe l'échine".

Le président de la République a rapidement réagi sur X. "L'agression du rabbin Arié Engelberg à Orléans nous choque tous. Je lui adresse, ainsi qu'à son fils et à tous nos compatriotes de confession juive, tout mon soutien et celui de la nation. L'antisémitisme est un poison. Nous ne céderons ni au silence ni à l'inaction", a-t-il défendu.