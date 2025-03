Fin de TPMP : Hanouna a gardé les vraies raisons secrètes, l'émission ne pouvait pas continuer

Cyril Hanouna a annoncé vendredi l'arrêt définitif de l'émission "Touche pas à mon poste" dans la semaine. Evoquant un "séminaire" avec son équipe pour "préparer la suite", il n'a pas dévoilé les raisons exactes de cette fin brutale.

Coup de tonnerre sur le plateau de TPMP vendredi soir. A la toute fin de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a surpris ses "fanzouzes" et une bonne partie de la sphère médiatique en annonçant la fin de son émission phare, dès mercredi, le 26 mars, après seulement trois dernières diffusions. "On sera là lundi, en direct, on sera là mardi, en direct, on sera là mercredi, en direct", a-t-il égrené, marquant parfois de longues pauses entre les mots, avant de lâcher : "Mercredi, mes chéris, ce sera la dernière de Touche pas à mon poste. On va faire une grosse fête". L'animateur vedette, visiblement ému devant des chroniqueurs médusés, a ensuite ajouté que lui et son équipe allaient se consacrer à leur projet futur.

Evoquant un "séminaire" avec ses équipes pour "travailler sur la suite des opérations", Cyril Hanouna est resté très évasif sur les raisons exactes de cette décision soudaine d'arrêter TPMP, moins d'un mois après le passage de l'émission sur sa webtélé Zoubida TV, suite à l'arrêt de la diffusion de C8 sur la TNT. L'annonce pose d'ailleurs question, alors que l'animateur se félicitait depuis début mars des excellents scores d'audience réalisés par Touche pas à mon poste sur Internet.

"Ça a été un carton énorme ce qui s'est passé, on a été le premier talk-show, on a fait le max tous les soirs", s'est encore targué "Baba" vendredi 21 mars. Selon les dires d'Hanouna, l'émission aurait attiré plus d'un million de téléspectateurs chaque soir depuis son passage en ligne.

TPMP sans C8, un fiasco économique ?

Alors pourquoi jeter l'éponge maintenant ? Cyril Hanouna s'est contenté de mettre en avant ce "séminaire" de préparation, nécessaire avant son arrivée sur W9. Parmi les hypothèses qui peuvent être avancées, le motif financier arrive en néanmoins bonne place. En prenant entièrement à sa charge la diffusion de TPMP sur le Web via sa société de production, Cyril Hanouna avait déjà fait part à demi-mots des difficultés que ce challenge pouvait présenter. Lors de la première diffusion de TPMP sur le Web début mars, il s'amusait de la réduction drastique des cachets des chroniqueurs que la situation avait imposée.

Cyril Hanouna a-t-il réalisé que ce nouveau modèle, sans le soutien d'un grand groupe audiovisuel, n'était pas viable, même sur une courte durée ? La télévision et Internet sont deux univers très distincts : produire et diffuser quotidiennement un talk-show d'envergure représente en effet des coûts très élevés, qu'une monétisation via les plateformes YouTube, Dailymotion, myCANAL et les bouquets des box internet peut sans doute difficilement supporter, même avec de bonnes audiences. On se souvient en outre que dès la première diffusion de TPMP, YouTube avait adressé à l'animateur un rappel à l'ordre pour "non-respect de ses règles", notamment en matière de publicité.

Ce week-end, Le Parisien a confirmé que la raison de l'arrêt définitif de TPMP "est davantage à aller chercher du côté des économies". "Car si l’émission est un succès d’audience, les annonceurs ne se bousculaient pas vraiment", indique le journal. "Ce vendredi, il n’a ainsi proposé que trois pages de publicité contre cinq à six à l’époque de C8, et de durées moins importantes. De plus, parmi les annonceurs, la plupart étaient des institutionnels ou des entreprises appartenant au groupe Bolloré (propriétaire de l’ex-chaîne C8). Seuls deux spots de la banque Trade Republic et une de l’agence de location Enterprise s’y sont glissés."

Des relations avec M6 incompatibles avec TPMP ?

La seconde hypothèse concerne les relations compliquées qu'entretient Hanouna avec le groupe M6, que l'animateur doit pourtant rejoindre en septembre prochain pour animer une émission quotidienne sur W9 et une autre sur Fun Radio. Ces dernières semaines, la direction de M6 a recadré publiquement l'animateur pour ses prises de position, notamment ses critiques de Bruno Guillon, en charge de la matinale de Fun Radio. L'entreprise a aussi insisté par communiqué sur le fait qu'Hanouna venait pour "faire du divertissement" et pas de TV polémique. Des pressions ont-elles pu s'exercer en coulisses pour le convaincre de tirer un trait sur TPMP et de se concentrer sur ses futurs attributions ? Bientôt lié contractuellement au groupe M6 (si ce n'est pas déjà le cas), Hanouna a pu se trouver coincé.

Fiasco économique, contrat, ou pression de M6, autre raison... Cyril Hanouna a en tout cas été visiblement contraint de jeter l'éponge plus tôt que ce qu'il avait annoncé. Lors de la première de Touche pas à mon poste sur sa webtélé, le 3 mars, il avait affirmé que la diffusion sur Internet et les box durerait "quelques mois, peut-être jusqu'à fin avril". "J'ai fait le maximum pour rester le plus longtemps avec vous", a-t-il déclaré ce vendredi. Comme un aveu.