Guerre en Ukraine : la volte-face de Poutine avant les négociations avec les Etats-Unis

Les négociations devaient être l'occasion d'entériner l'idée d'un cessez-le-feu sur les sites énergétiques, lequel a été théoriquement accepté par le deux parties sans être respecté. Mais selon plusieurs agences, dont Reuters, les discussions entre les délégations russes et américaines vont porter sur un éventuel accord pour obtenir un cessez-le-feu maritime en mer Noire qui permettrait la libre circulation des marchandises et sur le retour des enfants ukrainiens déplacés illégalement en Russie.

Le président russe semble une nouvelle fois essayé de gagner du temps dans les négociations d'une trêve en Ukraine. Ce lundi, le Kremlin entend limiter les sujets de discussions et mettre l'accent sur un accord en mer Noire, alors qu'il devait être question, entre autres, d'un cessez-le-feu partiel concernant les sites énergétiques. Une trêve partielle déjà avancée par le Russie pour réduire le cessez-le-feu de 30 jours initialement proposé par les Etats-Unis. Si l'Ukraine avait accepté la proposition américaine initiale, elle a également accepté la trêve limitée selon la vision russe. En réduisant à chaque fois le champ de l'accord et d'un cessez-le-feu, la Russie s'offre du temps pendant lequel les affrontements mutuels se poursuivent.

La réunion entre les délégations américaines et russes ont débuté avant 9 heures, à Riyad, en Arabie Saoudite, selon l'agence officielle russe TASS. La Russie est représentée par un sénateur ex-diplomate de carrière Grigori Karassine et d'un cadre des services de sécurité du FSB, Sergueï Besseda.

08:22 - Des échanges "productifs" avec l'Ukraine

L'entretien avec les délégations ukrainienne et américaine d'hier s'est bien déroulé selon le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov. "La discussion a été productive et ciblée. Nous avons abordé des points clés, notamment l'énergie", a déclaré le ministre, ajoutant que l'Ukraine s'efforçait de concrétiser son objectif d'une "paix juste et durable". Les discussions avec l'Ukraine sont donc allées plus loin que la limite posée par la Russie avant ses propres pourparlers ce lundi puisqu'une trêve au moment partielles sur les sites énergétiques, évoquée depuis plusieurs jours, semble avoir été abordée.