Accident de Pierre Palmade : "J'ai bousillé la vie d'une famille", ce qu'il a confié devant la juge

Lors d'un interrogatoire le 26 septembre dernier, retranscrit par Le Parisien, Pierre Palmade a répondu aux questions de la juge d'instruction sur l'accident

Pierre Palmade a toujours été silencieux au sujet de l'accident dans lequel il est impliqué, survenu le 10 février 2023. Il ne s'est jamais confié aux médias sur son point de vue dans cette affaire, dans laquelle il est mis en examen, pour le moment pour homicide involontaire (cette charge pourrait être abandonnée) et blessures involontaires. Mais Le Parisien a retranscrit l'interrogatoire face à la juge d'instruction, le 26 septembre dernier, dans lequel l'artiste de 54 ans revient avec précision sur son ressenti au sujet de l'accident.

L'humoriste ne minimise pas sa faute dans l'accident : "J'ai bousillé la vie d'une famille", a-t-il réagi. L'accident a fait trois victimes graves : le conducteur qui doit encore subir plusieurs opérations, son fils de 6 ans qui a manqué de mourir et souffre d'un grave traumatisme crânien, et une femme enceinte qui a perdu son enfant à naître et souffre aujourd'hui d'un "tableau dépressif sévère". C'est monstrueux. Je m'endors et je me lève avec ça, sincèrement", a réagi Pierre Palmade.

Si l'enfant à naître est mort avant l'accouchement et n'est pas, au sens juridique du terme, considéré comme vivant, Pierre Palmade estime toutefois être "responsable de la mort d'un enfant (…) Mon accident a tué ce bébé dans son ventre. Qu'il soit mort avant ou après l'accouchement, le résultat est le même, c'est de ma faute". Néanmoins, cela pourrait entraîner l'abandon des charges d'homicide involontaire, et réduire la peine de l'humoriste lors du procès prévu au printemps 2024.

Pas de souvenir de l'accident

Pierre Palmade ne se souvient pas du moment de l'accident, assurant "souffrir d'amnésie totale" entre le moment où il monte dans sa voiture et le moment où il se réveille à l'hôpital. Il admet toutefois avoir passé deux jours à faire la fête et avoir consommé de la drogue, de la 3MMC et de la cocaïne, avant l'accident. Malgré tout, l'humoriste et acteur assure auprès de la juge qu'il se sentait "apte" à conduire.

Au volant de sa Peugeot 3008, Pierre Palmade se déporte sur la voie en sens inverse et percute le véhicule d'une famille, dont la conduite n'est pas en cause. Par ailleurs, aucune défaillance extérieure ne peut expliquer la collision, que ça soit celle du véhicule de Palmade ou de la route, ni la météo. "Je suppose un épuisement de fatigue total", a justifié Palmade auprès de la juge, rappelant qu'il a passé "trois jours de consommation de drogues sans dormir".

Ses addictions et une rechute

Auprès de la juge d'instruction en septembre dernier, Pierre Palmade est revenu en détail sur son addiction aux drogues qui dure depuis 30 ans et sa volonté de s'en sortir. "J'étais tombé très profond dans la drogue, dans la toxicomanie lourde". Il reconnait toutefois avoir vécu un épisode de rechute en juin dernier, et avoir demandé de son propre chef par la suite à être de nouveau hospitalisé durant l'été : "C'est tout le cœur de la maladie et de la dépendance. Je peux être rongé une heure avant par l'accident et les blessés, tant que je ne suis pas à deux centimètres de la gueule du loup, je ne vois pas le danger. (…) C'est tout sauf de la désinvolture. Je comprends que cela soit perçu comme scandaleux".

Pierre Palmade ne s'imagine pas remonter les planches ou reprendre une vie d'artiste après ce qu'il s'est passé. En attendant, l'acteur de 54 ans continue de se soigner et attend son procès, qui devrait avoir lieu au printemps 2024.